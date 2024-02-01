Kurtlar Vadisi’nde Polat Alemdar’ın sonunu getiremediği tek kişiydi! Yıllar sonra ilk kez...

Kurtlar Vadisi'nin hala unutulmayan karakterlerinden biri olan Esther Hirch'in, son hali merak ediliyor. Kurtlar Vadisi'nde Tombalacı Mehmet'in eşi Esther Hirch karakteriyle dikkat çeken Sinem Yıldırım izleyicilerin merak konusu oldu. Usta oyuncunun günümüzdeki hali ve kariyerindeki son gelişmeler hayranlarını şaşırtıyor.