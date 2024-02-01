;
SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

6 ayda 16 kilo verdiren Berfu Yenenler diyeti! 2 çocuk sonrası göbek yağlarını lime lime eden tek formül! "Her şeyin ilacı bence..."

Eser Yenenler ile 2015 Miss Turkey dördüncüsü Berfu Yıldız, Haziran 2019'da dünyaevine girmişti. Berfu Yenenler, hamilelik döneminin ardından ise sadece 6 ayda 16 kilo verdi. Berfu Yenenler'in geçmişte erdiği röportajlardan kilo verme sırlarını sizler için derledik. İşte ünlü fenomenin fit fomunun sırrı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 19:13 Güncelleme 01 Şubat 2024, 19:13
6 ayda 16 kilo verdiren Berfu Yenenler diyeti! 2 çocuk sonrası göbek yağlarını lime lime eden tek formül! Her şeyin ilacı bence...

Berfu Yenenler, hamilelik döneminin ardından sadece 6 ayda inanılmaz bir başarıya imza atarak 16 kilo verdi. Genç anne, geçmişte verdiği röportajlarda kilo verme sırlarını paylaştı.

"BİR ANDA GİTMEDİ"

Yenenler, 2019 yılında verdiği bir röportajda doğum sonrası kilo verme sürecini şöyle anlattı:

Doğumdan sonra kilolar nasıl mi gitti. Tabii ki bir anda gitmedi, hatta hala 1-2 kilo fark var eski kilomla aramda. Hemen kısaca anlatıyorum.

"13 KİLO ALDIM"

Hamileliğim boyunca 13 kilo almıştım, doğumdan sonra ilk haftada 10 kilo kendiliğinden gitti. Ben de inanılmaz şaşırdım hatta insanlar nasıl eski haline dönüyor inanamıyordum ama ben de onlardan biri oldum.

"BİR HAFTA SONRA YÜRÜYÜŞLERE BAŞLADIM"

İlk haftadan sonra her gün 45 dakika-1 saat yürüyüş yapmaya başladım, yürüyüş her şeyin ilacı bence.

Toplamda 16 kilo kaybını başaran Berfu Yenenler'in sırları arasında haftanın iki günü kick boks antrenmanı, hemen her gün 2 kilometre tempolu yürüyüş ve sabahları 20 dakika ip atlama gibi etkili egzersizler bulunuyor. Bu disiplinli spor programı sayesinde genç anne, birçok kişiyi kıskandırmayı başardı.

Berfu Yenenler, oğlu Kuzey'i dünyaya getirdikten sonra evde uyguladığı özel bir antrenman programıyla formunu korudu.

Her gün 200 mekik, 100 yan mekik, 80 iç bacak hareketi, 80 kalça hareketi, 80 karın bükme çalışması ve 80 arka bacak antrenmanı yaparak sağlıklı bir yaşam tarzını benimsiyor.

3 çocuk sonrası alkali su ile zayıflama yöntemi! Bergüzar Korel 1 yılda 25 kilo verdi! 2 litre suya 1 tatlı kaşığı...3 çocuk sonrası alkali su ile zayıflama yöntemi! Bergüzar Korel 1 yılda 25 kilo verdi! 2 litre suya 1 tatlı kaşığı...
3 çocuk sonrası alkali su ile zayıflama yöntemi! Bergüzar Korel 1 yılda 25 kilo verdi! "2 litre suya 1 tatlı kaşığı..."
10 günde 5 kilo verdiren yumurta diyeti: Yağları mum gibi eriten, metabolizmayı makina gibi çalıştıran liste!10 günde 5 kilo verdiren yumurta diyeti: Yağları mum gibi eriten, metabolizmayı makina gibi çalıştıran liste!
10 günde 5 kilo verdiren yumurta diyeti: Yağları mum gibi eriten, metabolizmayı makina gibi çalıştıran liste!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Diyanet Akademisi Başkanlığı Mezuniyet Merasiminde önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
ABD’li firmada rehine krizi! İçeriden ilk fotoğraf geldi: Kapılar açılacak! Gazze için ya musalla ya ölüm
Türk Telekom
Filozof Ramazan lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin’in katil zanlısı yakalandı!
ABD medyasında Türkiye vurgulu Orta Doğu analizi: Yalnızca Orta Doğu düzeltebilir
Abdülkadir Ömür resmen İngiliz ekibinde: Welcome to Hull City, Abdüş!
DEM’in İzmir adayı Tunç Soyer mi olacak? Ortalığı karıştıran iddia
AK Parti İBB adayı Murat Kurum’dan ’deprem’ simsarı CHP fondaşlarına sert tepki! 6 Şubat’ın yıl dönümüne günler kala kirli provokasyon
Avrupa’da çiftçiler isyanda! Kriz giderek büyüyor! AP binası kuşatıldı! Market rafları boşaldı, sokaklar yangın yeri
Ekremciler panikte! DEM MYK’sından CHP’ye Bizi bırakın siz ne yapacaksınız? resti... İstanbul’da Demirtaş’ın yanına eş başkan bile belli
MSB’den F-16, F-35, Eurofigter ve S-400 açıklaması! O iddialara yanıt: Herhangi bir şarta bağlı değil
İzmir’deki ’taksi’ dehşetinde kan donduran detaylar! Üşümesin deyip insanlık etti 3 mermi yedi... Cani saldırgan yakalandı
AK Parti İBB adayı Murat Kurum’dan Güngören’de kadınlara hibe ve kredi desteği müjdesi: İlköğretim öğrencilerimize ulaşımı tamamen ücretsiz
Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel hattında Çankaya düellosu! CHP PM toplanıyor ama yine aday yok... Kılıçdaroğlu’nun da bir hesabı var
Emekliye kazanç takvimi: Ek zam farkı ne zaman yatırılacak? Bu yıl başvuran EYT’liler yararlanacak mı?
SON DAKİKA