6 ayda 16 kilo verdiren Berfu Yenenler diyeti! 2 çocuk sonrası göbek yağlarını lime lime eden tek formül! "Her şeyin ilacı bence..."

Doğumdan sonra kilolar nasıl mi gitti. Tabii ki bir anda gitmedi, hatta hala 1-2 kilo fark var eski kilomla aramda. Hemen kısaca anlatıyorum.

"13 KİLO ALDIM"

Hamileliğim boyunca 13 kilo almıştım, doğumdan sonra ilk haftada 10 kilo kendiliğinden gitti. Ben de inanılmaz şaşırdım hatta insanlar nasıl eski haline dönüyor inanamıyordum ama ben de onlardan biri oldum.