6 ayda 16 kilo verdiren Berfu Yenenler diyeti! 2 çocuk sonrası göbek yağlarını lime lime eden tek formül! "Her şeyin ilacı bence..."

Berfu Yenenler, hamilelik döneminin ardından sadece 6 ayda inanılmaz bir başarıya imza atarak 16 kilo verdi. Genç anne, geçmişte verdiği röportajlarda kilo verme sırlarını paylaştı.
Berfu Yenenler, hamilelik döneminin ardından sadece 6 ayda inanılmaz bir başarıya imza atarak 16 kilo verdi. Genç anne, geçmişte verdiği röportajlarda kilo verme sırlarını paylaştı.
"BİR ANDA GİTMEDİ"
Yenenler, 2019 yılında verdiği bir röportajda doğum sonrası kilo verme sürecini şöyle anlattı:
Doğumdan sonra kilolar nasıl mi gitti. Tabii ki bir anda gitmedi, hatta hala 1-2 kilo fark var eski kilomla aramda. Hemen kısaca anlatıyorum.
"13 KİLO ALDIM"
Hamileliğim boyunca 13 kilo almıştım, doğumdan sonra ilk haftada 10 kilo kendiliğinden gitti. Ben de inanılmaz şaşırdım hatta insanlar nasıl eski haline dönüyor inanamıyordum ama ben de onlardan biri oldum.
"BİR HAFTA SONRA YÜRÜYÜŞLERE BAŞLADIM"
İlk haftadan sonra her gün 45 dakika-1 saat yürüyüş yapmaya başladım, yürüyüş her şeyin ilacı bence.
Toplamda 16 kilo kaybını başaran Berfu Yenenler'in sırları arasında haftanın iki günü kick boks antrenmanı, hemen her gün 2 kilometre tempolu yürüyüş ve sabahları 20 dakika ip atlama gibi etkili egzersizler bulunuyor. Bu disiplinli spor programı sayesinde genç anne, birçok kişiyi kıskandırmayı başardı.
Berfu Yenenler, oğlu Kuzey'i dünyaya getirdikten sonra evde uyguladığı özel bir antrenman programıyla formunu korudu.
Her gün 200 mekik, 100 yan mekik, 80 iç bacak hareketi, 80 kalça hareketi, 80 karın bükme çalışması ve 80 arka bacak antrenmanı yaparak sağlıklı bir yaşam tarzını benimsiyor.