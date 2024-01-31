Settar Tanrıöğen sağlık durumu nasıl? Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su Settar Tanrıöğen iyileşti mi, taburcu oldu mu? Ameliyat sonrası...

Kızılcık Şerbeti dizisinin başarılı oyuncusu Settar Tanrıöğen, verdiği kilolar ve başarılı performansıyla dikkat çekmiş, dizideki Apo karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Ancak son günlerde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan ünlü oyuncunun sağlık durumu sevenleri tarafından büyük bir endişeyle takip ediliyordu.

BİR AMELİYAT DAHA OLDU

Geçtiğimiz günlerde başvurduğu hastanede yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda beyin damarlarından birinde anevrizma (anterior komunikan arter anevrizması) kanaması saptanan ve ameliyatın ardından tedavisine yoğun bakımda devam edilen Settar Tanrıöğen, bir kez daha operasyon geçirdi.

Settar Tanrıöğen, beyninde oluşan sıvı nedeniyle yeniden bıçak altına yattı. Ameliyatı 1,5 saat süren sanatçı, operasyonun ardından yoğun bakıma alındı.

Bazı haber kaynaklarına göre, Settar Tanrıöğen her şey yoluna girerse yarından itibaren normal odaya girebilecek.

SETTAR TANRIÖĞEN KİMDİR?

22 Ekim 1960 yılında Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde doğdu. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü mezunu olan Settar Tanrıöğen, 90'lı yıllarda Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Erdal Tosun, Zerrin Sümer, Serhat Özcan ve Erdoğan Dikmen'nin de oynadığı Bir Demet Tiyatro'da oynadığı Saldıray Abi karakteri ile tanındı.