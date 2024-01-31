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Settar Tanrıöğen sağlık durumu nasıl? Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen iyileşti mi, taburcu oldu mu? Ameliyat sonrası...

Magazin dünyasının sevilen isimlerinden Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı. Kızılcık Şerbeti dizisindeki Abdullah karakteri ile tanınan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan ünlü oyuncunun sağlık durumu magazin gündemini sarsmış durumda. Peki, Settar Tanrıöğen sağlık durumu nasıl? Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen iyileşti mi, taburcu oldu mu? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 19:11 Güncelleme 31 Ocak 2024, 19:24
Settar Tanrıöğen sağlık durumu nasıl? Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su Settar Tanrıöğen iyileşti mi, taburcu oldu mu? Ameliyat sonrası...

Kızılcık Şerbeti dizisinin başarılı oyuncusu Settar Tanrıöğen, verdiği kilolar ve başarılı performansıyla dikkat çekmiş, dizideki Apo karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Ancak son günlerde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan ünlü oyuncunun sağlık durumu sevenleri tarafından büyük bir endişeyle takip ediliyordu.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Settar Tanrıöğen, beyninde oluşan sıvı nedeniyle yeniden bıçak altına yattı. Ameliyatı 1,5 saat süren sanatçı, operasyonun ardından yoğun bakıma alındı.

BİR AMELİYAT DAHA OLDU

Geçtiğimiz günlerde başvurduğu hastanede yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda beyin damarlarından birinde anevrizma (anterior komunikan arter anevrizması) kanaması saptanan ve ameliyatın ardından tedavisine yoğun bakımda devam edilen Settar Tanrıöğen, bir kez daha operasyon geçirdi.

Settar Tanrıöğen, beyninde oluşan sıvı nedeniyle yeniden bıçak altına yattı. Ameliyatı 1,5 saat süren sanatçı, operasyonun ardından yoğun bakıma alındı.

Bazı haber kaynaklarına göre, Settar Tanrıöğen her şey yoluna girerse yarından itibaren normal odaya girebilecek.

SETTAR TANRIÖĞEN KİMDİR?

22 Ekim 1960 yılında Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde doğdu. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü mezunu olan Settar Tanrıöğen, 90'lı yıllarda Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Erdal Tosun, Zerrin Sümer, Serhat Özcan ve Erdoğan Dikmen'nin de oynadığı Bir Demet Tiyatro'da oynadığı Saldıray Abi karakteri ile tanındı.

2009 yılında Binnur Kaya, Engin Günaydın, Ercan Kesal, İlker Aksum ve Serra Yılmaz ile birlikte Vavien adlı filmde rol alan Settar Tanrıöğen, filmde oynadığı Cemal rolü ile SİYAD Türk Sineması ödülleri kapsamında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödünü aldı.

2010 yılında Kıbrıslı Rumlar ve Türkler arasında ki sorunları konu alan Derviş Zaim'in senaryosunu yazıp yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı filmde Buğra Gülsoy, Hazar Ergüçlü, Osman Alkaş ile birlikte rol alan Settar Tanrıöğen, filmde canlandırdığı Cevdet karakteri ile 2011'de Ankara Film Festivali kapsamında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

2015 yılında Selim Evci'nin yazıp yönettiği Saklı adlı filmde İlhan Şeşen, Türkü Turan, Pelin Akil, Şehnaz Bölen ve Ümit Çırak ile birlikte rol alan Settar Tanrıöğen, Cengiz rolünü oynadı.

2015'te Ali Yorgancıoğlu'nun yönettiği Hayalet Dayı adlı komedi filminde başrolde oynadı.

Settar Tanrıöğen, 2015-2017 döneminde Baba Candır adlı dizide Salih Çelik karakterini canlandırdı. Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakterine hayat vermektedir.

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