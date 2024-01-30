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Canan Karatay'ın dediğini bir bir uyguladı 7 kilo verdi! Demet Akalın bu yöntemle cayır cayır yağ yaktı

Sosyal medya fenomeni Demet Akalın, son açıklamalarıyla değil sadece sanatıyla değil, aynı zamanda verdiği kilolarla da gündeme oturuyor. Akalın, 51 yaşında olmasına rağmen fit vücuduyla ilgi çekiyor. Ünlü sanatçının zayıflama sırrını sizler için derledik. Akalın geçtiğimiz bahar döneminde yaptığı bir diyet ile 7 kilo vermeyi başardı. İşte Demet Akalın'ın zayıflama sırrı...

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Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 23:06 Güncelleme 30 Ocak 2024, 23:06
Canan Karatay’ın dediğini bir bir uyguladı 7 kilo verdi! Demet Akalın bu yöntemle cayır cayır yağ yaktı

Ünlü sanatçının zayıflama sırrı, özellikle bahar döneminde başladığı ve hızlı sonuçlar aldığı bir diyet programına dayanıyor. Akalın, bu diyetle birlikte fit görünümünü koruyarak sevenlerini şaşırtmayı başardı. İşte Demet Akaln'ın zayıflık sırrı...

"YOĞUN TEMPO ÇALIŞTIK"

Akalın 2023 yılının bahar döneminde yaptığı bir paylaşımda "Çift hoca ile çalışıyorum. 6-7 kilo verdim. Onlar beni genç sandı galiba. Yoğun tempo çalıştık. Ama iyiyim" dedi.

31 KİLO VERDİ

Akalın kızının doğumundan sonra aldığı 31 kiloyu en çabuk şekilde vermek için bu şok diyeti uyguladı. Çok konuşulan bu diyeti 2021 yılında sosyal medya hesabından da duyurmuştu.

YUMURTA DİYETİ NASIL YAPILIR?

SABAH

Sahanda kırılmış 2 adet yumurta ve yarım demet limon sıkılmış tere otu veya maydanoz tüketilebilir.

ARA ÖĞÜN

2 adet kuru üzüm, 3 adet çiğ badem ve 1 adet haşlanmış yumurta.

ÖĞLE

2 adet yumurtadan yapılmış menemen ve portakal suyu.

ARA ÖĞÜN

2 adet kuru üzüm, 3 adet çiğ badem ve 1 adet haşlanmış yumurta.

AKŞAM

2 adet haşlanmış yumurta ufak ufak kesilir. Üzerine süzme yoğurt dökülür. Akabinde baharat eklenir ve yanında da şekersiz çay veya filtre kahve tüketilir.

UYARI: Uzmanlar, düşük kalorili, besin gruplarından eksik ve kısa süreli diyetlerin genellikle sürdürülebilir kilo kaybına yol açmadığını, aksine tam tersi etkiye neden olduğunu belirtiyor. Bu nedenle diyeti uygulamadan önce mutlaka alanında uzman birine danışmanız önerilir.

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