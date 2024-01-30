Canan Karatay’ın dediğini bir bir uyguladı 7 kilo verdi! Demet Akalın bu yöntemle cayır cayır yağ yaktı

Ünlü sanatçının zayıflama sırrı, özellikle bahar döneminde başladığı ve hızlı sonuçlar aldığı bir diyet programına dayanıyor. Akalın, bu diyetle birlikte fit görünümünü koruyarak sevenlerini şaşırtmayı başardı. İşte Demet Akaln'ın zayıflık sırrı...

"YOĞUN TEMPO ÇALIŞTIK" Akalın 2023 yılının bahar döneminde yaptığı bir paylaşımda "Çift hoca ile çalışıyorum. 6-7 kilo verdim. Onlar beni genç sandı galiba. Yoğun tempo çalıştık. Ama iyiyim" dedi.