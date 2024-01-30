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3 çocuk annesi Bergüzar Korel 1 yılda 25 kilo verdi! Alkali su ile zayıflama yöntemi! "2 litre suya 1 tatlı kaşığı..."

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 2009 yılında Halit Ergenç ile evlenerek mutlu bir birliktelik kurdu. Çift, 2021 yılı Kasım ayında üçüncü çocukları Leyla'yı kucağına alarak ailelerini genişletti. Korel, hamilelik sonrası aldığı kiloları vermek için nasıl bir süreç geçirdiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Ünlü oyuncunun aylar önce yaptığı açıklamalar sık sık gündeme geliyor. İşte Bergüzar Korel'in formunu koruma sırrı...

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Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 17:24 Güncelleme 30 Ocak 2024, 17:26
3 çocuk annesi Bergüzar Korel 1 yılda 25 kilo verdi! Alkali su ile zayıflama yöntemi! 2 litre suya 1 tatlı kaşığı...

Ünlü oyuncu, zayıflama sürecinde sağlıklı beslenme, günde 2 saat yürüyüş yapma ve günde 1 saat yüzme gibi yöntemleri tercih ettiğini açıkladı. Ayrıca, bir diyetisyen tarafından hazırlanan özel bir beslenme programına uydu. 8 ay içinde ameliyatsız olarak 20 kilo veren Korel, yaz boyunca düzenli olarak egzersiz yaparak formunu korudu.

EVİNE ALKALİ SUYU İÇİN CİHAZ TAKTIRDI

2014 yılında verdiği bir röportajda her sabah güne alkali su içerek başladığını belirten Korel, formunu ve sağlığını bu beslenme tarzına özellikle de alkali suya borçlu olduğunu söylüyor.

ALKALİ SU TARİFİ

2 litre suya 1 tatlı kaşığı karbonat ekleyip karıştırın. Bu suyu hem içebilir hem de çay ve yemek yaparken kullanabilirsiniz.

ALKALİ DİYETİ NEDİR?

Vücutta biriken fazla asit hastalıkların barınması için uygun ortam meydana getirir. Alkali diyette asitli yiyecek ve içeceklerden uzak durmak gerekir. Sebze ve meyve ağırlıklı beslenilir. Bu gıdaların tüketimi sayesinde kanın 7.4 pH değerinde kalacağı öngörülmektedir.

HAMİLELİK KİLOLARINI NASIL VERDİ?

Bergüzar Korel 3 yıl önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kilo vermesiyle ilgili olarak şu açıklamalarda bulunmuştu;

"10 KG İLE VEDALAŞMAYA KARAR VERDİM"

"Artık hazırım. Kendi istediğim zamanda,kendi istediğim şekilde kilo verme sürecine girdim. Bedenimi ben nasıl görmek istiyorsam, nasıl mutlu hissedeceksem. Benim yönetimimde ve kontrolümde, hiçbir strese girmeden hamileliğimin bana bıraktığı 10 kg ile vedalaşmaya karar verdim."

"RAFİNE ŞEKER VE GLUTENE VEDA"

"Daha fazla hareket, üç öğün, bolca su, erken akşam yemeği ve tabii ki rafine şeker ve glutenden uzak durarak yapmayı planlıyorum."

1 YILDA 25 KİLO VERDİ!

2022 yılında yaptığı bir paylaşımda ise "Bir yıl... -25 kilo... Üç çocuk... 40 yaş..." notunu düştü.

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