Taş Kağıt Makas dizisinin ilk tanıtımı bu akşam ekranlarda olacak, bu da izleyicileri daha da heyecanlandırıyor. Peki, Taş Kağıt Makas dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas hakkında merak edilenler...