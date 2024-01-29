Taş Kağıt Makas dizisinin ilk tanıtımı bu akşam ekranlarda olacak, bu da izleyicileri daha da heyecanlandırıyor. Peki, Taş Kağıt Makas dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas hakkında merak edilenler...
TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Taş Kağıt Makas dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.Güncel gelişmeler haberimizde yer alacak.
TAŞ KAĞIT MAKAS DİZSİ KONUSU
Taş, Kağıt, Makas dizisi haklının güçlü değil, güçlünün haklı olduğu, adaletsizliğin sorgulandığı sürükleyici bir hikayeyi izleyiciyle buluşturacak.