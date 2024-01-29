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Gönül Dağı'nda saç baş yolduracak ayrılık kararı! Önce Yeşim gitti derken şimdi de...

Gönül Dağı dizisi son dönemde gündemi meşgul eden bir iddiayla sarsılıyor. Dizinin sevilen karakterlerinden birinin yakın zamanda vedaya hazırlandığı söylentileri, hayranlar arasında hüzünlü bir merak uyandırdı. Dizinin son bölümünde Yasemin'in Selma'ya kurduğu tuzak ve ardından yaşanan olaylar izleyicileri şaşırttı. Yeni bölümde neler yaşanacağı ise merak konusu oldu. Gözler şimdi cumartesi günü yayınlanacak olan 125. bölüme çevrildi.

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Giriş Tarihi 29 Ocak 2024, 09:47 Güncelleme 29 Ocak 2024, 09:47
Gönül Dağı’nda saç baş yolduracak ayrılık kararı! Önce Yeşim gitti derken şimdi de...

Kulislerde konuşulan söylentilere göre, dizinin yıldız isimlerinden bir hikayenin bir sonraki dönemeçte ayrılığa hazırlanıyor. Bu beklenmedik gelişme dizinin sadık izleyicileri arasında soru işaretlerini beraberinde getirdi. Dizi ekibinden henüz resmi bir açıklama gelmese de sosyal medya bu sürpriz ayrılık ihtimaliyle çalkalanıyor.

SÜRPRİZ GELİŞME

Gönül Dağı'nın sevilen ismi Merve Yıldız dizideki Yasemin karakteriyle gönülleri fethetmişti. Ancak son zamanlarda ortaya atılan iddialar, Yıldız'ın diziden ayrılabileceğine işaret ediyor.

Gönül Dağı dizisinin heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı izleyicilere nefes kesen anlar yaşatacak. Yasemin, Taner ve Selma'nın hayatlarını sarsacak olaylar seyirciyi ekrana kilitleyecek.

Yeni bölümde Yasemin'in Selma'ya kurduğu tuzak büyük bir çatışmaya sebep oluyor. Kayalıkların altında gerçekleşen kaza sonucunda Yasemin, apar topar hastaneye kaldırılıyor.

Peki, Yasemin'in hayatı tehlikede mi? İzleyiciler bu sorunun cevabını merakla bekliyor. İddialara göre ünlü oyuncu diziden ayrılacak. Ancak henüz bir açıklama yapılmadı.

Dizinin diğer bir hikaye çizgisinde ise Dolandırıcı Musti'nin gizemli bir şekilde ortadan kaybolduğu ortaya çıkıyor.

Veysel, Musti'yi bulmak için harekete geçiyor. Ancak izleyenler Musti'nin akıbetini ve ortadan yok olma sebebini merakla bekliyor.

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