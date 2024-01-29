Finalin eşiğine gelen Yalı Çapkını’nda sürpriz başrol değişikliği! Senaristler son noktayı koydu

Yalı Çapkını son bölümüyle izleyicilere büyük bir heyecan yaşattı. Dizinin merakla beklenen sorusu ise iki karakterin ekibe veda edip etmeyeceği oldu. Geçtiğimiz bölümlerde yaşanan dramatik olaylar ve karakterlerin derinleşen hikayeleri dizinin hayranlarını bir sonraki bölümü merakla beklemesine neden oluyor.