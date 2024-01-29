Finalin eşiğine gelen Yalı Çapkını’nda sürpriz başrol değişikliği! Senaristler son noktayı koydu

Hastaneye kaldırılan Kazım Ağa'nın, yeni bölüm fragmanında kızları Seyran ve Suna'ya vasiyetini açıklaması ve onlardan helallik istemesi, izleyiciler arasında büyük bir merak uyandırdı.
DİZİDEN AYRILMA İDDİALARI
Kazım karakterini canlandıran yetenekli oyuncu Diren Polatoğulları'nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı, dizi takipçileri tarafından sıkça tartışılan bir konu haline geldi.
Dizide ayrıca Emre Altuğ'un canlandırdığı Orhan karakterinin de diziden ayrılacağına dair söylentiler dolaşıyor. Bu durum da izleyicileri büyük bir merak içinde bırakıyor.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yalı Çapkını'nın 55. bölümü, izleyiciler için bir dönüm noktası olacak gibi görünüyor.
Kazım Ağa'nın kızlarıyla vedalaşmasının ardından yaşanacaklar, dizinin geleceği için belirleyici olacak.