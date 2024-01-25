İnci Taneleri oyuncuları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Dizinin önemli karakterlerinden biri olan Piraye, usta oyuncu Selma Ergeç tarafından canlandırılacak.
İnci Taneleri oyuncuları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Dizinin önemli karakterlerinden biri olan Piraye, usta oyuncu Selma Ergeç tarafından canlandırılacak.
İNCİ TANELERİ PİRAYE GERÇEK ADI NEDİR?
Dizinin ilk bölümünün ardından Piraye karakteri için araştırmalar hızlandı. Dizide Piraye'yi Selma Ergeç canlandırıyor.
SELMA ERGEÇ KİMDİR?
Selma Ergeç, 1 Kasım 1978 tarihinde Türk bir baba ve Alman bir annenin ilk çocuğu olarak Almanya'nın Hamm şehrinde doğdu. Türk Manken, sinema ve dizi oyuncusu. Yurt dışında tıp fakültesinde okurken öğretiminin üçüncü yılında Türkiye'ye staja geldi. Öğretimine altı ay ara vermek isterken bir cast için oyuncu arandığını gördü ve tıp fakültesinden ayrıldı. 2001 yılındaki Best Model of Turkey (Türkiye'nin En İyi Mankeni) adlı yarışmada En İyi Yürüyen Manken seçilmiştir.
Emre Altuğ'un Sıcak albümünde yer alan Gidecek Yerim Mi Var şarkısının video klibinde oynadı. Selma Ergeç, oyunculuğa Böyle mi Olacaktı dizisi ile başladı, ardından Yarım Elma, Şöhret, Körfez Ateşi ve Hırçın Kız gibi dizilerde rol aldı. Asi adlı dizide "Defne" karakterini canlandırdı ve bu dizi ile birlikte tanınmaya başladı. Sis ve Gece filminde Uğur Polat'la, Ses filminde ise Mehmet Günsür ile başrolü paylaştı. Halide Edib Adıvar'ın bir romanından uyarlanan Kalp Ağrısı adlı dizide "Azize" karakterini, Muhteşem Yüzyıl adlı dizide de üç sezon boyunca "Hatice Sultan"ı canlandırdı. 2012 yılında bir reklam filminde Orlando Bloom ile oynamıştır.
SELMA ERGEÇ EVLİ Mİ?
26 Eylül 2015'te Can Öz ile evlenmiştir. Çiftin düğünü Selma Ergeç'in Almanya'da iken yaşadığı kasabada gerçekleşti. Çiftin Yasmin ismini verdikleri kızı 8 Nisan 2016'da dünyaya geldi.
FİLMOGRAFİSİ
2006 Beş Vakit, Öğretmen
The Net 2.0, Resepsiyonist
2007 Sis ve Gece, Mine
2010 Ses, Derya
2013 Senin Hikayen, Esra
2014 Kırımlı, Maria Koseckhi
2021 Mevlana Mest-i Aşk, Kerra
TELEVİZYON
1997 Böyle mi Olacaktı, Merve
2002-2003 Yarım Elma, Ayça
2005 Şöhret, Natalie
Körfez Ateşi ,, Pınar
2007 Hırçın Kız, Gül
2007-2009 Asi, Defne Kozcuoğlu
2010 Kalp Ağrısı, Azize
2011-2013 Muhteşem Yüzyıl, Hatice Sultan
2014-2015 Gönül İşleri, Saadet
2017 Vatanım Sensin, Halide Edip Adıvar
2021-2023 Camdaki Kız, Selen Koroğlu
İNTERNET
2018 Yaşamayanlar, Karmen
2021 Atiye, Umut