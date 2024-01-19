45 günde 10 kilo götüren Pelin Karahan diyeti! 39’luk oyuncu herkesin denediği o formülle kürdan gibi kaldı! Bu yöntem makine gibi yağ yakıyor

Pelin Karahan geçtiğimiz yıl kısa sürede 10 kilo vererek fit ve sağlıklı bir görünüme kavuştu. İşte Pelin Karahan'ın zayıflık sırrı...
Pelin Karahan geçtiğimiz yıl kısa sürede 10 kilo vererek fit ve sağlıklı bir görünüme kavuştu. İşte Pelin Karahan'ın zayıflık sırrı...
PELİN KARAHAN'IN 49 KİLO OLMA SIRRI!
Geçtiğimiz yıl kilo vermesinin ardından büyük ilgi çeken Pelin Karahan zayıflığıyla sık sık gündeme geliyor. Zayıflama yöntemlerini sizler için araştırdık.
Karahan, 1.5 ayda 10 kilo vererek 57 kilodan 49 kiloya düşmeyi başardı.
Başarısının ardındaki temel etkenler ise ketojenik diyet ve düzenli spor.
Yıldız oyuncu, ketojenik beslenme tarzını benimseyerek karbonhidrat alımını sınırlayarak ve yağ tüketimini artırarak vücudunu ketozis durumuna soktuğunu belirtti. Bu sayede hızlı ve etkili bir kilo verme süreci yaşadı.
KETOJENİK DİYET ÖRNEK LİSTE
KAHVALTI
Yumurta (omlet veya haşlanmış)
Avokado dilimleri
Peynir dilimleri
Yeşil çay veya siyah kahve
ÖĞLE YEMEĞİ
Izgara tavuk, kırmızı et veya somon
Zeytinyağında marine edilmiş sebzeler (brokoli, kabak, kuşkonmaz)
Salata (marullar, roka, cherry domates, zeytinyağı ve peynirle)
ARA ÖĞÜN
Ceviz, badem veya fındık (küçük bir avuç)
Birkaç dilim salam veya pastırma
Bir dilim peynir
AKŞAM YEMEĞİ
Fırınlanmış somon veya ızgara tavuk
Tereyağında kavrulmuş sebzeler (kuşkonmaz, brokoli, kabak)
Zeytinyağı soslu salata (marullar, roka, salatalık, baharatlar)
Herkesin vücut yapısı farklı olduğu için, ketojenik diyeti uygulamadan önce bir sağlık profesyoneli veya diyetisyenle konuşmak önemlidir.