PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

45 günde 10 kilo götüren Pelin Karahan diyeti! 39'luk oyuncu herkesin denediği o formülle kürdan gibi kaldı! Bu yöntem makine gibi yağ yakıyor

Başarılı oyuncu Pelin Karahan fit vücuduyla sık sık gündeme geliyor. Ekranlarda uzun süredir gözükmeyen Karahan geçirdiği değişimle büyük ilgi çekti. Geçtiğimiz yıl beslenme şekliyle ilgili açıklamalarda bulunan Karahan birçok ünlü tarafından kullanılan bir yöntemi denemiş. Pelin Karahan'ın uyguladığı bu özel diyeti sizler için araştırdık. İşte ünlü oyuncunun zayıflık formülü...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Ocak 2024, 22:21 Güncelleme 19 Ocak 2024, 22:32
45 günde 10 kilo götüren Pelin Karahan diyeti! 39’luk oyuncu herkesin denediği o formülle kürdan gibi kaldı! Bu yöntem makine gibi yağ yakıyor

Pelin Karahan geçtiğimiz yıl kısa sürede 10 kilo vererek fit ve sağlıklı bir görünüme kavuştu. İşte Pelin Karahan'ın zayıflık sırrı...

PELİN KARAHAN'IN 49 KİLO OLMA SIRRI!

Geçtiğimiz yıl kilo vermesinin ardından büyük ilgi çeken Pelin Karahan zayıflığıyla sık sık gündeme geliyor. Zayıflama yöntemlerini sizler için araştırdık.

Karahan, 1.5 ayda 10 kilo vererek 57 kilodan 49 kiloya düşmeyi başardı.

Başarısının ardındaki temel etkenler ise ketojenik diyet ve düzenli spor.

Yıldız oyuncu, ketojenik beslenme tarzını benimseyerek karbonhidrat alımını sınırlayarak ve yağ tüketimini artırarak vücudunu ketozis durumuna soktuğunu belirtti. Bu sayede hızlı ve etkili bir kilo verme süreci yaşadı.

KETOJENİK DİYET ÖRNEK LİSTE

KAHVALTI

Yumurta (omlet veya haşlanmış)
Avokado dilimleri
Peynir dilimleri
Yeşil çay veya siyah kahve

ÖĞLE YEMEĞİ

Izgara tavuk, kırmızı et veya somon
Zeytinyağında marine edilmiş sebzeler (brokoli, kabak, kuşkonmaz)
Salata (marullar, roka, cherry domates, zeytinyağı ve peynirle)

ARA ÖĞÜN

Ceviz, badem veya fındık (küçük bir avuç)
Birkaç dilim salam veya pastırma
Bir dilim peynir

AKŞAM YEMEĞİ

Fırınlanmış somon veya ızgara tavuk
Tereyağında kavrulmuş sebzeler (kuşkonmaz, brokoli, kabak)
Zeytinyağı soslu salata (marullar, roka, salatalık, baharatlar)


Herkesin vücut yapısı farklı olduğu için, ketojenik diyeti uygulamadan önce bir sağlık profesyoneli veya diyetisyenle konuşmak önemlidir.

Arka Sokakların Hakanı Ozan Çobanoğlunun babası bakın hangi ünlü sanatçı çıktı! Duyan şaşıp kaldı! Ezgi Sertel’in kayınpederi meğer...Arka Sokakların Hakanı Ozan Çobanoğlunun babası bakın hangi ünlü sanatçı çıktı! Duyan şaşıp kaldı! Ezgi Sertel’in kayınpederi meğer...
Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun babası bakın hangi ünlü sanatçı çıktı! Duyan şaşıp kaldı! Ezgi Sertel'in kayınpederi meğer...
22 yaşında genç kız oldu! Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli son haliyle gündemde! Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen’in kardeşiydi...22 yaşında genç kız oldu! Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli son haliyle gündemde! Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen’in kardeşiydi...
22 yaşında genç kız oldu! Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli son haliyle gündemde! Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen'in kardeşiydi...
İdo Tatlıses dayanamadı eşi Yasemin Şefkatliye hediyesini günler öncesinden verdi! Doğuma günler kala elini sıcak sudan soğuk suya sokmuyorİdo Tatlıses dayanamadı eşi Yasemin Şefkatliye hediyesini günler öncesinden verdi! Doğuma günler kala elini sıcak sudan soğuk suya sokmuyor
İdo Tatlıses dayanamadı eşi Yasemin Şefkatli'ye hediyesini günler öncesinden verdi! Doğuma günler kala elini sıcak sudan soğuk suya sokmuyor

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Yalova’daki AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda önemli açıklamalar
Yeni Kandil Süleymaniye! KYB’yi yaptırım değil operasyon paklar... Fidan’ın ’ileri tedbir’ resti ve ABD - PKK kuklası Bafel Talabani
Başkan Erdoğan’dan TSK’nın en büyük ikinci gemisi TCG Derya’nın denize indirilme töreninde önemli açıklamalar
SON DAKİKA