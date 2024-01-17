5-2 yöntemiyle Özge Özpirinçci diyeti! 37'lik oyuncu çıtır formunu buna borçlu! "Her gün tüketiyorum..."

Fit formuyla dikkat çeken Özpirinçci'nin formun koruma yöntemlerini sizler için derledik. İşte ünlü oyuncunun zayıflık sırları...
Fit formuyla dikkat çeken Özpirinçci'nin formun koruma yöntemlerini sizler için derledik. İşte ünlü oyuncunun zayıflık sırları...
YILLARDIR BU YÖNTEMLE FORMUNU KORUYOR!
2019 yılında katıldığı bir programda kilosu hakkında açıklamalarda bulunan Özpirinçci'nin röportajlarından detayları sizler için derledik. İşte o açıklamalar;
"Oruç diyeti yapıyorum. Günde iki öğün besleniyorum. Aralarda aç kalıyorum. Su, çay, kahve içiyorum. Keçi ya da manda yoğurdu yiyorum. Balık ağırlıklı besleniyorum. Kuruyemiş hastasıyım. 2 gün sağlıksız beslendiysem, 5 gün yediklerime dikkat ediyorum. Olay bu kadar basit"
"Vegan olma yolunda ilerliyorum. Eti hayatımdan çıkarmaya çalışıyorum. Şu aralar kinoaya sardım. Her gün kinoa tüketiyorum. Protein bakımından etle aynı. Ayrıca çorbayı çok seviyorum. Pilates ve yürüyüş yapıyorum. Sahilde Bostancı'dan Fenerbahçe'ye kadar yürüyorum" dedi.
"İnek ürünlerini hayatımdan çıkardım. Süt ürünlerini tamamen hayatımdan çıkarmak istiyorum. 2 sene sadece balık yedim, bağışıklığım çöktü. Şimdi haftada 1, 10 günde bir et tüketmek zorundayım."
5-2 DİYETİ İLE BESLENME
5-2 Aralıklı Oruç Diyeti, temel olarak haftanın çoğunlukla normal beslenmeye odaklanan 5 gününü kapsıyor. Bu günlerde birey, vücuduna gerekli besinleri sağlayarak enerji seviyelerini yüksek tutmayı amaçlıyor. Haftanın 5 günü normal ve sağlıklı bir şekilde beslenir.
Diğer seçilen 2 günde ise kalori alımı 500 kalori civarına düşürülmelidir.Ya da bunu tam tersi şekilde 5 gün sağlıklı 2 gün normal kalorili olarak kendiniz bir rutin oluşturabilirsiniz.
Not: Her kişinin sağlık durumu farklıdır. Bu kapsamda tüketeceğiniz besinler konusunda mutlaka bir uzmana danışmanız gerekmektedir.