5-2 yöntemiyle Özge Özpirinçci diyeti! 37'lik oyuncu çıtır formunu buna borçlu! "Her gün tüketiyorum..."

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2019 yılında katıldığı bir programda kilosu hakkında açıklamalarda bulunan Özpirinçci'nin röportajlarından detayları sizler için derledik. İşte o açıklamalar;

"Oruç diyeti yapıyorum. Günde iki öğün besleniyorum. Aralarda aç kalıyorum. Su, çay, kahve içiyorum. Keçi ya da manda yoğurdu yiyorum. Balık ağırlıklı besleniyorum. Kuruyemiş hastasıyım. 2 gün sağlıksız beslendiysem, 5 gün yediklerime dikkat ediyorum. Olay bu kadar basit"