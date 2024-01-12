23 ayda 35 kilo verdiren Zuhal Topal diyeti! 47 yaşında 58 kiloya çat diye düştü! "Her gün 1 tatlı kaşığı..."

Ünlü sunucu Zuhal Topal 'ın yıllar önceki hamilelik fotoğrafları ortaya çıktı ve son iki yılda göz kamaştırıcı bir şekilde 35 kilo verdiği görüldü. Topal'ın bu hızlı kilo kaybı, özellikle doğum kilolarından nasıl kurtulduğunu merak edenlerin ilgisini çekiyor. Sihirli Annem dizisindeki "Suzan" karakteriyle tanınan sunucunun zayıflama sırları da gün yüzüne çıktı.

Topal, bu kilo kaybının bir kısmını, kızı Lina'yı dünyaya getirdikten sonra emzirmenin doğal etkisiyle yaşadığını açıkladı.

HER GÜN DÜZENLİ OLARAK ONU TÜKETTİ

Ancak Zuhal Topal'ın sırrı sadece doğal etkenlere dayanmıyor. Kendisinin sağlıklı kilo verme yolculuğunda bir diğer önemli unsur, her gün düzenli olarak 1 tatlı kaşığı çörek otu yağı tüketmesi. Çörek otu yağının vücudu güçlendirdiğini ve yorgunluğu aldığını belirten Topal, bu besin takviyesini önerdi.