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Ömer dizisinden seyirciyi punduna getirecek transfer! Öyle bir isim getiriyorlar ki...

Ömer dizisi pazartesi akşamları izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Son bölümlerde kadroya katılan bir oyuncu ise izleyicilerin dikkatini çekiyor. Gönül Dağı dizisindeki performansıyla adından söz ettiren usta oyuncu, "Ömer" dizisiyle televizyon ekranlarına geri dönüyor. Yıldız oyuncunun dizideki rolü ve performansı izleyicileri meraklandırıyor.

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Giriş Tarihi 07 Ocak 2024, 12:44 Güncelleme 07 Ocak 2024, 12:44
Ömer dizisinden seyirciyi punduna getirecek transfer! Öyle bir isim getiriyorlar ki...

Uzun süre Gönül Dağı dizisinde yer alan ve sevilen bir karaktere hayat veren usta oyuncu yeni projesi olan Ömer dizisiyle ekranlara dönüş yapıyor. Gönül Dağı'ndan ayrıldıktan sonra kariyerine Ömer dizisiyle devam etme kararı alan oyuncu izleyicilerin merakla beklediği anların habercisi oldu.

SÜRPRİZ GELİŞME

Gönül Dağı dizisinden ayrılan Ali Düşenkalkar, Ömer dizisine dahil oldu. Düşenkalkar, dizide Barış Falay'ın canlandırdığı Reşat karakterinin ağabeyi olan İzzet'i oynayacak.

Düşenkalkar, Gönül Dağı dizisinde Düğüncü Muammer karakterine hayat vermiş ve 116. bölümle projeden ayrılmıştı.

Ünlü oyuncu Ali Düşenkalkar vedasının ardından "Gönül Dağı'ndan biriktirdiğim biz mi takip ederiz yoksa o mu bizi takip eder gölgelerim. Ama bu gölgelerin hikayeleri vardır onu da senaristler yazar biz oyuncular ete kemiğe nefese büründürürüz.

Son Gönül Dağı paylaşımım senaristlerimize teşekkürümdür. Sevgi ve saygımla." şeklinde açıklamada bulunmuştu.

ALİ DÜŞENKALKAR KİMDİR?

1961'de dünyaya geldi. 1983 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Mezun olduktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı. Yaklaşık 38 oyunda oyuncu, yönetmen ve yardımcı yönetmen olarak görev yaptı. Yaklaşık beş bin saat film, dizi film ve çizgi film; arkası yarın radyo tiyatrosu ve belgesel seslendirmiştir.

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