Kurtlar Vadisi’nde seyirciyi dumur edecek Elif Eylül gerçeği! Meğer Özgü Namal’ın yerine...

Elif Eylül karakteriyle hafızalara kazınan Özgü Namal, bu rolle büyük beğeni topladı. Fakat, yıllar sonra yapılan bir açıklama ile bu rol için ilk teklifin Namal'a gitmediği ortaya çıktı. Dizi hayranlarını şaşırtan bu gerçek, ünlü televizyon sunucusu Oylum Talu'nun anlattıklarıyla gün yüzüne çıktı. Gerçeği duyanlar şaştı kaldı.

YILLAR SONRA İTİRAF ETTİ Oylum Talu katıldığı bir televizyon programında, Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinin diziyi yazmaya başladıkları dönemde kendisine bir teklif götürdüklerini açıkladı.