SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Kurtlar Vadisi'nde seyirciyi dumur edecek Elif Eylül gerçeği! Meğer Özgü Namal'ın yerine...

Kurtlar Vadisi 2003-2016 yılları arasında Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen ve konuşulan dizilerinden biri oldu. Başrollerinde birçok ünlü ismin yer aldığı bu dizi izleyicilerin uzun yıllar boyunca gönlünde taht kurdu. Ancak dizinin ardında bilinmeyen bir detay yıllar sonra gün yüzüne çıktı. Bu gerçeği duyan izleyiciler büyük bir şok yaşayacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Ocak 2024, 17:16 Güncelleme 07 Ocak 2024, 17:16
Kurtlar Vadisi’nde seyirciyi dumur edecek Elif Eylül gerçeği! Meğer Özgü Namal’ın yerine...

Elif Eylül karakteriyle hafızalara kazınan Özgü Namal, bu rolle büyük beğeni topladı. Fakat, yıllar sonra yapılan bir açıklama ile bu rol için ilk teklifin Namal'a gitmediği ortaya çıktı. Dizi hayranlarını şaşırtan bu gerçek, ünlü televizyon sunucusu Oylum Talu'nun anlattıklarıyla gün yüzüne çıktı. Gerçeği duyanlar şaştı kaldı.

YILLAR SONRA İTİRAF ETTİ

Oylum Talu katıldığı bir televizyon programında, Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinin diziyi yazmaya başladıkları dönemde kendisine bir teklif götürdüklerini açıkladı.

Ancak o dönem gazetecilik kariyerine odaklanmayı tercih eden Talu, bu teklifi reddettiğini belirtti. Bu itiraf, yıllar sonra dizinin hayranları için büyük bir sürpriz oldu.

Oylum Talu katıldığı televizyon programında "Geçenlerde Bahadır Özdener programa geldiğinden anlatmıştı. O yüzden rahatlıkla anlatacağım. Onlar Kurtlar Vadisi'ni ilk yazmaya başladığında o dönem bana bir telefon geldi.

Normalde söylemiyorum hangi dizilerden teklif geldiğini. Elif rolü için bana teklif gelmişti." dedi.

KABUL ETMEDİĞİ İÇİN PİŞMAN OLDU

Oylum Talu sözlerine "Dizinin yapımcısı Osman Sınav ile görüşmeye gittik. Ben gazeteci olacağım diyerek teklifi reddettim. Sonra çok pişman oldum." şeklinde devam etti.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum ve İl Başkanı ilk açıklamasını yapıyor
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalar | İstanbul adayı Murat Kurum
İstanbulspor - Fenerbahçe | CANLI
SON DAKİKA