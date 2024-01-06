Ömer dizisinden seyirciyi punduna getirecek transfer! Öyle bir isim geliyor ki...

Ünlü oyuncu Ali Düşenkalkar vedasının ardından "Gönül Dağı'ndan biriktirdiğim biz mi takip ederiz yoksa o mu bizi takip eder gölgelerim. Ama bu gölgelerin hikayeleri vardır onu da senaristler yazar biz oyuncular ete kemiğe nefese büründürürüz.