SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Düğün öncesi 1 milyon euro kredi çekmişti! Doğukan Mildon ile Alara Mildon Dudaroğlu’nun evliliği 5 ay sürdü

Fren ve balata alanında hizmet veren bir şirketin varisi olan Doğukan Mildon, ailesinin karşı çıkmasına rağmen Alara Mildon ile 20 Temmuz'da İstanbul'da dünyaevine girdi. 1 milyon Euro kredi çekerek nikah masasına oturan Doğukan Mildon’dan kötü haber geldi. Mildon’un, Alara Mildon Dudaroğlu ile evliliği yalnızca 5 ay sürdü. Boşanma nedeni olarak Alara Mildon'un eşine, ailesiyle irtibatı tamamen kesmesi için baskı yapması gösterildi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 08:57 Güncelleme 03 Ocak 2024, 10:04
Düğün öncesi 1 milyon euro kredi çekmişti! Doğukan Mildon ile Alara Mildon Dudaroğlu’nun evliliği 5 ay sürdü

Ailesinin karşı çıkmasına rağmen Alara Mildon ile 20 Temmuz'da İstanbul'da dünyaevine giren Doğukan Mildon'dan kötü haber geldi. Mildon'un, Alara Mildon Dudaroğlu ile evliliği yalnızca 5 ay sürdü.

Sabah'tan Bülent Cankurt konuyla ilgili şu satırları kaleme aldı: 20 Temmuz'da nikah kıyan ve 12 Ağustos'ta Monako'da dillere destan bir düğün yapan Doğukan- Alara Mildon Dudaroğlu çiftinin beş ayda boşanmaya karar vermesi sosyetede şok etkisi yarattı.

9 Aralık'ta çiftin evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığını; 23 Aralık'ta da, Doğukan Dudaroğlu'nun, ünlü boşanma avukatı Kezban Hatemi'yi tutup altı aylık hamile eşine boşanma davası açtığını ilk bu köşede okumuştunuz.

Herkesin merak ettiği konu, bu kadar kısa sürede aralarına ne girdiği! Sosyetede konuşulanlara göre, meğer Mildon 'istenmeyen gelin'miş! Dudaroğlu'nun ailesi, bu evliliğe karşıymış!

O yüzden Monako'da yapılan düğün masraflarına karışmamış.

Doğukan Bey, milyon Euro'ya mal olan düğün için kredi çekmiş.

Alara Hanım da eşinden, kendisini istemeyen ailesiyle görüşmesini istememiş.

Bu konu mu altı aylık evliliği bitirdi yoksa başka sebep mi var bilmiyorum; yakında öğreniriz.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı! Emekli, memur, ve memur emeklilerinin zam oranı ne oldu? Kimlere nasıl yansıyacak?
MİT’ten Mossad’a Nekropol tokadı! Katil Netanyahu’nun casuslarını ölüler şehrine gömdük
11 ilde Kafes-28 operasyonu! Interpol’ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajı ile aradığı 56 kişi yakalandı
SON DAKİKA