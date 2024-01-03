Düğün öncesi 1 milyon euro kredi çekmişti! Doğukan Mildon ile Alara Mildon Dudaroğlu’nun evliliği 5 ay sürdü

Herkesin merak ettiği konu, bu kadar kısa sürede aralarına ne girdiği! Sosyetede konuşulanlara göre, meğer Mildon 'istenmeyen gelin'miş! Dudaroğlu'nun ailesi, bu evliliğe karşıymış!

O yüzden Monako'da yapılan düğün masraflarına karışmamış.

Doğukan Bey, milyon Euro'ya mal olan düğün için kredi çekmiş.

Alara Hanım da eşinden, kendisini istemeyen ailesiyle görüşmesini istememiş.

Bu konu mu altı aylık evliliği bitirdi yoksa başka sebep mi var bilmiyorum; yakında öğreniriz.