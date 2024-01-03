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35'lik Burcu Özberk'in formunu koruma yöntemi! Bu sırrı denemeyen ünlü kalmadı! Vücuttaki yağı 30 günde küle çevirecek

Başarılı oyuncu Burcu Özberk, sadece oyunculuk kariyeriyle değil, aynı zamanda fit ve sağlıklı bir yaşam tarzıyla da dikkat çekiyor. Son zamanlarda, ünlü Hollywood yıldızlarının da tercih ettiği bir beslenme tarzıyla formunu koruyor. İşte Burcu Özberk'in zayıflama sırrı...

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 17:42 Güncelleme 03 Ocak 2024, 17:42
35’lik Burcu Özberk’in formunu koruma yöntemi! Bu sırrı denemeyen ünlü kalmadı! Vücuttaki yağı 30 günde küle çevirecek

Başrolde yer aldığı birçok film ve dizi ile adından sıkça söz ettiren 36 yaşındaki güzel oyuncu, Hollywood'un en son trendlerinden birine kapılarak sağlıklı yaşam tarzını benimsemeye karar verdi. İşte detaylar...

BURCU ÖZBERK'İN SIRRI!

Geçtiğimiz yıllarda röportajlarında zaman zaman ketojenik beslendiğini açıklamıştı.34 yaşındaki ünlü oyuncu, Hollywood'un son trendlerinden biri sayesinde fit formuyla büyük ilgi çekiyor.

Karbonhidrat alımını kısıtlarken, yüksek yağ ve orta düzeyde protein içeren bu diyeti tercih eden oyuncu, ekmek, makarna ve pilav gibi karbonhidrat içeren gıdalardan kaçınıyor.

KETOJENİK DİYET İÇİN ÖRNEK LİSTE

Kahvaltı:

  1. Yumurta (omlet, haşlanmış, veya tavada pişirilmiş)
  2. Avokado dilimleri
  3. Domates ve ıspanak salatası
  4. Peynir dilimleri (örneğin, cheddar veya mozzarella)
  5. Zeytinyağı veya avokado yağı ile yapılmış kahve veya çay

Ara Öğün:

  1. Fındık veya badem
  2. Taze kesilmiş sebzeler (örneğin, salatalık, kereviz)

Öğle Yemeği:

  1. Izgara tavuk, balık veya et (tercihen yağlı balıklar ve yağlı etler)
  2. Zeytinyağlı yeşil salata (marullar, roka, taze nane)
  3. Avokado dilimleri
  4. Zeytinyağı veya avokado yağı ile yapılmış sos
  5. Hindistancevizi sütü içeren bir keto smoothie (hindistancevizi sütü, avokado, donmuş yaban mersini)

Akşam Yemeği:

  1. Izgara sebzeler (kabak, biber, brokoli)
  2. Tavuk, balık veya et (tercihen yağlı balıklar ve yağlı etler)
  3. Zeytinyağı veya avokado yağı ile yapılmış sos
  4. Ceviz içeren yeşil salata

İçecekler:

  1. Su (bol miktarda)
  2. Siyah kahve veya yeşil çay (şeker ilavesiz)
  3. İsteğe bağlı olarak keto dostu içecekler (örneğin, keto limonata)

Bu sadece bir örnek ketojenik diyet listesidir. Herkesin ihtiyaçları farklı olduğundan, diyetinizi kişisel tercihlerinize ve sağlık durumunuza uygun olarak ayarlamak önemlidir. Ayrıca, bir sağlık profesyoneli ile görüşerek ve gerektiğinde onların önerilerine uyarak ketojenik diyeti uygulamak daha güvenli olabilir.

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