35’lik Burcu Özberk’in formunu koruma yöntemi! Bu sırrı denemeyen ünlü kalmadı! Vücuttaki yağı 30 günde küle çevirecek

Başrolde yer aldığı birçok film ve dizi ile adından sıkça söz ettiren 36 yaşındaki güzel oyuncu, Hollywood'un en son trendlerinden birine kapılarak sağlıklı yaşam tarzını benimsemeye karar verdi. İşte detaylar...
Başrolde yer aldığı birçok film ve dizi ile adından sıkça söz ettiren 36 yaşındaki güzel oyuncu, Hollywood'un en son trendlerinden birine kapılarak sağlıklı yaşam tarzını benimsemeye karar verdi. İşte detaylar...
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Geçtiğimiz yıllarda röportajlarında zaman zaman ketojenik beslendiğini açıklamıştı.34 yaşındaki ünlü oyuncu, Hollywood'un son trendlerinden biri sayesinde fit formuyla büyük ilgi çekiyor.
Karbonhidrat alımını kısıtlarken, yüksek yağ ve orta düzeyde protein içeren bu diyeti tercih eden oyuncu, ekmek, makarna ve pilav gibi karbonhidrat içeren gıdalardan kaçınıyor.
KETOJENİK DİYET İÇİN ÖRNEK LİSTE
Kahvaltı:
Ara Öğün:
Öğle Yemeği:
Akşam Yemeği:
İçecekler:
Bu sadece bir örnek ketojenik diyet listesidir. Herkesin ihtiyaçları farklı olduğundan, diyetinizi kişisel tercihlerinize ve sağlık durumunuza uygun olarak ayarlamak önemlidir. Ayrıca, bir sağlık profesyoneli ile görüşerek ve gerektiğinde onların önerilerine uyarak ketojenik diyeti uygulamak daha güvenli olabilir.