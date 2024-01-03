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3 ayda 20 kilo verdiren Seren Serengil diyeti! 52'lik sanatçı yıllar önce bu yöntemle tığ gibi kaldı! "Ev hanımları da rahatlıkla uygulayabilirler..."

Zayıflık uğruna ölümden dönen Seren Serengil yıllar önce de zayıflamak için büyük çaba sarf etmiş. Ünlü sanatçı son olarak mide küçültme ameliyatından kaynaklığı yaşadığı sorunlarla gündeme gelse de Serengil'in uzun yıllardır zayıflamak için birçok yöntemi denediği ortaya çıktı. 2010 yılında bir dergiye yaptığı açıklamada 3 ayda 20 kilo verme sırrını paylaşan ünlü sanatçının sırlarını sizler için bugüne taşıdık. İşte Seren Serengil'in zayıflama sırrı...

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 23:49 Güncelleme 03 Ocak 2024, 23:49
3 ayda 20 kilo verdiren Seren Serengil diyeti! 52’lik sanatçı yıllar önce bu yöntemle tığ gibi kaldı! Ev hanımları da rahatlıkla uygulayabilirler...

Ünlü Türk sanatçı Seren Serengil, zayıflama uğruna ölümden döndüğü son olayın ardından geçmişte 3 ayda 20 kilo vermesiyle de gündeme geliyor Uzun yıllardır zayıflamak için birçok yöntemi deneyen Serengil, 2010 yılında bir dergiye yaptığı açıklamada nasıl zayıfladığını açıkladı.

SEREN SERENGİL'İN ZAYIFLAMA YÖNTEMİ!

2010 yılında verdiği röportajı sık sık gündeme gelen Serengil'in kilo verme yöntemini paylaştığı açıklamalar şu şekilde;

"Hamilelikten dolayı 25 kilo almıştım. Bunun son 12 kilosunu 45 gün içinde verdim. Diyete üç ay önce başlamıştım. Tabii psikolojik sıkıntılarım da oldu. Bebeğimi yitirdikten sonra psikoloğum bana diyet yapma izni vermedi."

"80 KİLOYA KADAR ÇIKMŞTIM"

"Çünkü zaten yarı deli haldeydim. Ne zaman ki kızımın mezarını bulup, onu alıp babamın yanına defnettim, o zaman başladım hayata... 80 kiloya kadar çıkmıştım. Ama kızımı babamın yanına gömdükten sonra, ertesi gün iç huzuruyla diyetime başladım. Öncelikle şekeri kestim. Çok çikolata yerim ben. Çok kola içerim ve su hiç içmem. Bunları değiştirdim"

"1.5 AY İÇİNDE 8 KİLO VERDİM"

"Sonra bir spor merkezine yazıldım, her gün düzenli olarak 45 dakika yürümeye başladım. 1.5 ay içinde 8 kilo verdim. Son 12 kiloyu 45 gün içinde nasıl verdiğime gelince... Bodrum'da bir otelde kaldım. VIP lüksü yaşadım. İnsanlarla temasa geçseydim yine "Vah vah yazık sana" deyip yaralarıma tuz basacaklardı. Bunu engellediler; beni tecrit ettiler adeta. Bana özel ve sadece benimle ilgilenen bir görevli verdiler. Hiç kimseyle konuşmadım. Ruhumun yüreğimin de iyileşmesi gerekiyordu..."

"GELELİM UYGULADIĞIM DİYET PROGRAMINA"

"Sabah öncelikle dişlerimi ve dilimi fırçaladım. Ağızdaki toksinleri temizlemek çok önemli. Bu diyetle çok alakalı bir durum. Bu temizliğin ardından bir büyük bardak su içtim. Suyu sevmediğim için içine limon attım."

Kahvaltı (saat 08.30'da):

"Kesinlikle peynir yemedim, çünkü yasaktı. Genel kahvaltım şu oldu: Yulaf , yabanmersini, yoğurt ve tarçın... Bunları karıştırıyordum, içine ahududu koyuyordum. Hem doyurucu, hem de lezzetli oluyor. Kahvaltı sonrası 45 dakikaya yürüyüp, bisiklete bindim."


Ara öğün (Saat 11.00'de):

"Bitki kökleri suyu içtim. Kerevizden tut da maydanoza ve melise çayına kadar, müthiş bir karışım. Bunları içerken bir tane de şeftali yedim."

Öğle (saat 12.30'da):

"Izgara tavuk ve bol salata değişmez mönüm oldu."

Ara öğün (saat 16.00'da):

"Yine bitki kökleri suyu içtim büyük bir bardakta. Bir de meyve yedim. Ardından 'aquagym' yaptım. Yani suyun içinde jimnastik hareketleriyle vücudumu forma soktum. Bu da 45 dakikalık bir hareket süresi oldu."

Akşam yemeği (saat 19.30'da):

"Izgarada yağsız balık ve bol salata yedim. Yiyeceğin balık avucunun içi kadar olacak, ölçü bu."

Ara öğün (saat 22.00'de):

"Yine bitki kökleri suyu içtim."

"EV HANIMLARINA DA ÖNERİRİM"

"Bitkilerin hepsini çiğ yedim. Tuz ve şeker hiç kullanmadım. Bu yalnız bedenimi değil, aynı zamanda ruhumu da arındırdı. Çok spor yaptım, çok hareket ettim. Yoga da yaptım. Birkaç kilo daha vereceğim. Bu söylediklerimi ev hanımları rahatlıkla uygulayabilirler"

UYARI: Seren Serengil diyetini uygulamadan önce kişisel sağlık durumlarınızı ve hedeflerinizi dikkate alarak özel bir diyet programı oluşturmanız önemlidir. Bu nedenle mutlaka bir sağlık profesyoneli veya beslenme uzmanına danışmanız gerekmektedir.

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