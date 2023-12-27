36'lık oyuncunun ameliyatsız 10 beden inceldi! 2 yılda 64 kilo verdiren Uraz Kaygılaroğlu diyeti! "Morbit obez noktasına geldim..."

İşte Kaygılaroğlu'nun geçmişte verdiği bazı röportajlardan derlemeler;
"MORBİT OBEZ NOKTASINA GELDİM"
"Hiçbir zaman dal gibi olmadım, morbit obez noktasına geldiğim yıllar. Üniversitenin son yılları ve üniversiteden sonraki bir iki yıl gibi diyebiliriz."
"Daha önce de defalarca kez bunu denemiştim, ama başaramamıştım. Bir profesyonelden yardım alarak nasıl olur diye deneyimlemiştim. Sonuç verdi ve başardıkça daha iyi hissettim. Yaptıkça yapabildiğimi gördükçe giydiğim bir şeyin bana yakıştığını gördükçe daha çok arzuladım bunun devam ettirmeyi. Bu bir öğreti, bir bilinç haline geliyor. Nasıl yemek yemem gerektiğini, ne kadar yemek yemem gerektiğini öğrenmiş oldum. Açıkçası özgüven sarsılıyor mu, yoksa yerine geçiyor?"
BOL ARA ÖĞÜNLÜ - UZUN SÜRE TOK TUTAN DİYET LİSTESİ ÖRNEĞİ
Kahvaltı:
- 2 dilim tam buğday ekmeği üzerine avokado ezmesi
- 1 haşlanmış yumurta
- Bir avuç çilek veya böğürtlen
- Yeşil çay
Ara Öğün (1):
- 1 adet orta boy elma
- Bir avuç ceviz veya badem