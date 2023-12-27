36'lık oyuncunun ameliyatsız 10 beden inceldi! 2 yılda 64 kilo verdiren Uraz Kaygılaroğlu diyeti! "Morbit obez noktasına geldim..."

"Daha önce de defalarca kez bunu denemiştim, ama başaramamıştım. Bir profesyonelden yardım alarak nasıl olur diye deneyimlemiştim. Sonuç verdi ve başardıkça daha iyi hissettim. Yaptıkça yapabildiğimi gördükçe giydiğim bir şeyin bana yakıştığını gördükçe daha çok arzuladım bunun devam ettirmeyi. Bu bir öğreti, bir bilinç haline geliyor. Nasıl yemek yemem gerektiğini, ne kadar yemek yemem gerektiğini öğrenmiş oldum. Açıkçası özgüven sarsılıyor mu, yoksa yerine geçiyor?"