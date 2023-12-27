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36'lık oyuncunun ameliyatsız 10 beden inceldi! 2 yılda 64 kilo verdiren Uraz Kaygılaroğlu diyeti! "Morbit obez noktasına geldim..."

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, 6 yıl önce 64 kilo vererek herkesi şaşırtmış ve bu başarısı günümüze kadar konuşulmaya devam etmiştir. Oyuncunun bu etkileyici kilo verme süreci ve uyguladığı diyet, pek çok kişi için ilham kaynağı olmuştur. İşte, Uraz Kaygılaroğlu'nun 2 yıllık süreçte 64 kilo vermesini sağlayan diyetin detayları.

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Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 09:15 Güncelleme 27 Aralık 2023, 09:24
36’lık oyuncunun ameliyatsız 10 beden inceldi! 2 yılda 64 kilo verdiren Uraz Kaygılaroğlu diyeti! Morbit obez noktasına geldim...

Pis Yedili dizisiyle tanınan ve oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Uraz Kaygılaroğlu, son zamanlarda fazlasıyla dikkat çeken bir konuya imza attı. Ünlü oyuncu yaklaşık 6 sene önce ameliyatsız olarak 64 kilo vererek 140 kilodan 76 kiloya düştü. Bu dikkat çekici kilo kaybı, birçok kişi tarafından sık sık merak ediliyor. İşte Uraz Kaygılaroğlu'nun zayıflama sırrı!

URAZ KAYGILAROĞLU'NUN KİLO VERME SÜRECİ

Uraz Kaygılaroğlu 6 yıl önce verdiği röportajlarda kilo verme kararını annesinin ısrarıyla aldığını açıkladı.

Bir diyetisyenin rehberliğinde 2 yıl süren zorlu bir süreçten geçen ünlü oyuncu, 140 kilodan 76 kiloya düşmeyi başardı.

Kaygılaroğlu, diyet sürecinde diyetisyen tarafından hazırlanan özel bir liste doğrultusunda beslenmeye özen gösterdi.

Bol ara öğünlerle aç kalmadan zayıfladığını belirten Uraz Kaygılaroğlu istikrarlı bir beslenmenin ve sporun etkileriyle zayıflamyı başardığını vurguluyor.

İşte Kaygılaroğlu'nun geçmişte verdiği bazı röportajlardan derlemeler;

"MORBİT OBEZ NOKTASINA GELDİM"

"Hiçbir zaman dal gibi olmadım, morbit obez noktasına geldiğim yıllar. Üniversitenin son yılları ve üniversiteden sonraki bir iki yıl gibi diyebiliriz."

"Daha önce de defalarca kez bunu denemiştim, ama başaramamıştım. Bir profesyonelden yardım alarak nasıl olur diye deneyimlemiştim. Sonuç verdi ve başardıkça daha iyi hissettim. Yaptıkça yapabildiğimi gördükçe giydiğim bir şeyin bana yakıştığını gördükçe daha çok arzuladım bunun devam ettirmeyi. Bu bir öğreti, bir bilinç haline geliyor. Nasıl yemek yemem gerektiğini, ne kadar yemek yemem gerektiğini öğrenmiş oldum. Açıkçası özgüven sarsılıyor mu, yoksa yerine geçiyor?"

BOL ARA ÖĞÜNLÜ - UZUN SÜRE TOK TUTAN DİYET LİSTESİ ÖRNEĞİ

Kahvaltı:

  • 2 dilim tam buğday ekmeği üzerine avokado ezmesi
  • 1 haşlanmış yumurta
  • Bir avuç çilek veya böğürtlen
  • Yeşil çay

Ara Öğün (1):

  • 1 adet orta boy elma
  • Bir avuç ceviz veya badem

Öğle:

  • Tavuk göğsü veya nohutlu salata (marullar, cherry domates, salatalık, biber, haşlanmış nohut)
  • Zeytinyağı ve limon sosu
  • Esmer pirinç pilavı
  • Bir kase sebzeli mercimek çorbası

Ara Öğün (2):

  • Bir avuç karışık kuru yemiş (ceviz, badem, fındık)
  • Bir adet orta boy havuç

Akşam:

  • Izgara somon balığı veya ızgara tavuk
  • Kızarmış sebzeler (brokoli, kabak, havuç)
  • Quinoa veya bulgur salatası (marullar, domates, salatalık eklenmiş)

Ara Öğün (3):

  • Bir adet orta boy muz
  • Bir fincan yağsız yoğurt

Gece Ara Öğünü:

  • 1 fincan ılık süt veya bitki bazlı süt içeceği
  • Bir miktar tam buğday kraker veya galeta

Herkesin metabolizması farklıdır, bu nedenle bir diyet programına başlamadan önce bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir.

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