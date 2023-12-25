Hatice Şendil’in 20 kilo verdiren diyet sırrı! 40’lık oyuncu doğum sonrası sadece 2 kural ile tığ gibi kaldı

Akşam:

Sebzeli ızgara balık veya fırın tavuk

Bulgur pilavı veya quinoa

Sebzeli buharda pişirilmiş sebzeler



Bu diyet listesi, genel bir rehber olarak düşünülmelidir. Ancak, sağlıklı kilo verme süreci için bir beslenme uzmanına veya diyetisyene danışmak önemlidir. Uzmanlar, kişinin sağlık durumu, yaş, cinsiyet ve yaşam tarzına uygun kişiselleştirilmiş bir diyet programı oluşturabilirler.