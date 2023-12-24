9 günde 10 kilo verdiren Berfu Yenenler diyeti! 13 kiloyu şak diye eritti! "Her hafta 45 dakika-1 saat arası..."

Kilo vermek, sağlıklı bir yaşam tarzına adım atmanın önemli bir parçasıdır. Ancak hızlı kilo verme isteği, sağlıksız diyet alışkanlıkları ve yanlış yöntemlerle birlikte zararlı sonuçlara yol açabilir. İşte sağlıklı kilo vermenin ve bu süreci sürdürmenin anahtarları:

1. Açlıkla Değil, Dengeli Beslenmeyle Kilo Verin

Gün içindeki hareketlilik, yaş, metabolizma, genetik faktörler ve geçmiş diyet alışkanlıkları, kilo verme sürecinizi etkiler. Sağlıklı bir beden için dengeli beslenmek şarttır. Fazla kiloları kaybetmek, sağlıklı bir vücuda kavuşmanın temelidir.

2. Egzersiz Unutulmamalı

Sadece diyet yaparak kilo vermenin zor olduğunu bilmek önemlidir. Günlük hareketlilik ve düzenli egzersizler, kilo verme sürecinde kilit rol oynar. Kardiyovasküler, kuvvet, germe ve denge egzersizleri, sağlıklı bir bedenin oluşumunda destekleyici rol oynar.