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Yasemin Özilhan'dan göbek kalça yağını yok eden tarif! 38'lik güzelin yıllardır 51 kilo olma formülü ortaya çıktı

"Sosyetik güzellik" olarak bilinen Yasemin Özilhan, son sosyal medya paylaşımıyla sık sık dikkatleri üzerine çekiyor. İki çocuk annesi Özilhan'ın fit vücudu ise hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor. 38 yaşındaki ünlü güzelin yıllardır 1 gram bile almaması üzerine diyet ve güzellik sırlarını araştırdık. Yıllar önce paylaştığı özel bir içecek tarifi ve beslenme rutinini sizler için derledik. İşte Yasemin Özilhan'ın kağıt gibi vücudunun sırrı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Aralık 2023, 23:07 Güncelleme 23 Aralık 2023, 23:07
Yasemin Özilhan’dan göbek kalça yağını yok eden tarif! 38’lik güzelin yıllardır 51 kilo olma formülü ortaya çıktı

Türkiye'nin sevilen oyuncularından Yasemin Özilhan, sadece kariyeriyle değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam tarzıyla da dikkat çekiyor. Son zamanlarda 38 yaşındaki güzel oyuncunun, yıllardır sürdürdüğü sağlıklı kilo kontrolü ve fit görünümüyle ilgili sırları merak konusu oldu.

BU İÇECEK CAYIR CAYIR YAĞ YAKIYOR

Yasemin Özilhan'ın kağıt gibi vücudunun sırrı, dengeli beslenme ve özel içecek tarifine dayanıyor. Ünlü güzel, yıllar önce paylaştığı özel içecek tarifiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Bu içecek, vücuttaki toksinleri temizlemeye yardımcı olurken aynı zamanda metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını destekliyor. İşte Özilhan'ın 'Mint Smoothie' olarak adlandırdığı içecek tarifi;

  • 2 avuç ıspanak
  • 10-12 yaprak taze nane
  • 1 salatalık
  • Taze zencefil
  • 1,5 bardak hindistancevizi suyu
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • 1 tatlı kaşığı spirulina
  • 1 avuç buz

Tüm malzemeleri blenderdan geçirdikten sonra içeceğiniz hazır. Afiyet olsun!

ÜNLÜ DOKTORUN PROGRAMINI UYGLUYOR!

Ünlü doktor Kellyann Petrucci'nin naturopati programını benimseyen sosyetik güzel Yasemin Özilhan, bu özel beslenme programı sayesinde formunu korumayı sürdürüyor.

5 GÜN KARBONHİDRAT YOK!

İlk 5 gün boyunca düşük karbonhidratlı paleo tarzı beslenen Özilhan, 21 gün boyunca rafine şeker, süt ve süt ürünleri, tahıllar ve kurubaklagillerden uzak duruyor. Bu süre zarfında ağırlıklı olarak et tüketen Özilhan, beslenmesini genellikle nişasta içermeyen sebzeler, yumurta ve kemik suyu ile destekliyor.

18.00'DAN SONRA YEMEK YEMİYOR

Bu sağlıklı beslenme programında dikkat çeken önemli bir detay ise akşam saat 18.00'den sonra hiçbir şey yememek. Uzun yıllardır formuna özen gösteren Özilhan, akşam yemeği sonrasında hiçbir şey tüketmemeyi alışkanlık haline getirmiş durumda.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Makarna, pilav ve unlu yiyeceklerden uzak duruyor.
Tuz, şeker, alkol yasaklar listesinde.
Sebze ve protein ağırlıklı besleniyor.
Günde 2 litre su tüketiyor.

Ödem atmak için kiraz sapı, mısır püskülü, maydonoz ve karanfili kaynatıp içiyor.
Günde 2 öğün yemek yiyor.
Akşam 18.00'den sonra hiçbir şey tüketmiyor.

SPOR VE YOGA

Fit vücudunun sırrını sadece beslenmeye indirgemeyen Özilhan, düzenli olarak spor yapmayı ihmal etmiyor. Aerobik egzersizler, kardiyo aktiviteleri ve yoga gibi aktivitelerle formunu koruyan ünlü isim, sağlıklı yaşamını aktif bir yaşam tarzıyla destekliyor.

Not: Her kişinin sağlık durumu farklıdır. Bu kapsamda tüketeceğiniz besinler konusunda mutlaka bir uzmana danışmanız gerekmektedir.

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