Yasemin Özilhan’dan göbek kalça yağını yok eden tarif! 38’lik güzelin yıllardır 51 kilo olma formülü ortaya çıktı

ÜNLÜ DOKTORUN PROGRAMINI UYGLUYOR! Ünlü doktor Kellyann Petrucci'nin naturopati programını benimseyen sosyetik güzel Yasemin Özilhan, bu özel beslenme programı sayesinde formunu korumayı sürdürüyor.

5 GÜN KARBONHİDRAT YOK! İlk 5 gün boyunca düşük karbonhidratlı paleo tarzı beslenen Özilhan, 21 gün boyunca rafine şeker, süt ve süt ürünleri, tahıllar ve kurubaklagillerden uzak duruyor. Bu süre zarfında ağırlıklı olarak et tüketen Özilhan, beslenmesini genellikle nişasta içermeyen sebzeler, yumurta ve kemik suyu ile destekliyor.

18.00'DAN SONRA YEMEK YEMİYOR Bu sağlıklı beslenme programında dikkat çeken önemli bir detay ise akşam saat 18.00'den sonra hiçbir şey yememek. Uzun yıllardır formuna özen gösteren Özilhan, akşam yemeği sonrasında hiçbir şey tüketmemeyi alışkanlık haline getirmiş durumda.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Makarna, pilav ve unlu yiyeceklerden uzak duruyor.

Tuz, şeker, alkol yasaklar listesinde.

Sebze ve protein ağırlıklı besleniyor.

Günde 2 litre su tüketiyor.