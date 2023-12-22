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Gönül Dağı'nda sinirleri zıplatacak başrol değişikliği! Tam Selma ile oluyor derken...

Gönül Dağı dizisinde eski oyuncuların dönüşleri dikkat çekiyor. Özellikle Taner ve Selma karakterlerinin yaşamlarının, bu dönüşlerden nasıl etkileneceği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yeni oyuncuların katılımı ve eski yıldızların geri dönüşleri hikayenin gidişatına yeni boyutlar ekliyor. Gönül Dağı eski oyuncuların dönüşleriyle nostaljik bir hava yakalıyor. Taner ve Selma'nın hayatı, geri dönen isimlerle nasıl değişecek? İzleyiciler bu sorunun cevabını sabırsızlıkla bekliyor.

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Giriş Tarihi 22 Aralık 2023, 11:32 Güncelleme 22 Aralık 2023, 11:32
Gönül Dağı’nda sinirleri zıplatacak başrol değişikliği! Tam Selma ile oluyor derken...

TRT 1'de her cumartesi yayınlanan Gönül Dağı son bölümlerde bazı karakterlerin geri dönüşleriyle izleyicilerin ilgisini çekiyor. Dördüncü sezon, hem yeni oyuncuların hem de eski oyuncuların katılımıyla farklılaşıyor. Diziye eklenen yeni isimler ve geri dönen oyuncular hikayenin seyri üzerinde etkili olacak.

BEKLENMEDİK GERİ DÖNÜŞLER YAŞANDI

Kenan'ın eşi Elif'in beklenmedik dönüşü, izleyiciler arasında farklı yorumlar yapılmasına neden oldu.

Öte yandan Yasemin karakterini canlandıran Merve Yıldız, 117. bölümle diziye geri döndü. Bu dönüş, karakterler arasındaki etkileşimleri nasıl değiştirecek?

Tam Selma ile Taner'in macerası başlıyor derken bir anda Yasemin'in geri dönmesi kafalarda karışıklık yarattı. Bilindiği üzere Dilek'ten sonra Selma, Taner yakınlaşması olumsuz yorumlara neden olmuştu.

MUAMMER'E VEDA!

Düğüncü Muammer karakterinin diziden ayrılışı, dizi için önemli bir değişiklik oldu. Düğüncü Muammer karakterinin veda anı, dizinin unutulmaz sahneleri arasında yerini kaptı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Taner ve Selma'nın cenaze dolayısıyla evliliği ertelediğini fark eden Döndü beklememelerini söyler. İsteme için hazırlık yapan Taner ve Selma, aşırı heyecanlıdır. İsteme merasimi sırasında neler yaşanacaktır?

Ciritçi, Muammer'in vasiyeti sayesinde karşısına çıkan tayı emanet edinir. Ramazan'a kitap telifinden yüklü miktarda para gelir. Evlerinin her an başkasına satılma ihtimali yüzünden gergin olan Ramazan ve Asuman, evi satın almak için soluğu belediyede alırlar.

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