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Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'iydi! 77 yaşındaki Halil Ergün'ün 20 günde 11 kilo verdiren diyeti! Yıllar önce çimen suyu içerek...

Türk televizyon ve tiyatro dünyasının sevilen isimlerinden Halil Ergün,sağlıklı yaşam ve kilo kontrolüne odaklanarak 20 günde 11 kilo vermişti. 2008 yılında çimen suyu içtiğini açıklayan Ergün'ün bu yöntemi yıllar sonra hala sık sık gündemde yer alıyor. O dönemde popüler hale gelen çimen suyu furyası şimdilerde yeniden merak konusu olmaya başladı. 20 gün içerisinde 11 kilo veren Halil Ergün'ün röportajlarını sizler için derledik. İşte usta sanatçının kilo verme sırları...

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 20:13 Güncelleme 20 Aralık 2023, 20:13
Yaprak Dökümü’nün Ali Rıza Bey’iydi! 77 yaşındaki Halil Ergün’ün 20 günde 11 kilo verdiren diyeti! Yıllar önce çimen suyu içerek...

2008 yılında sağlığına dikkat etme kararı alan Halil Ergün, aşırı kilolarının dizlerine baskı yapması nedeniyle yaşadığı zorlukları geride bırakmak adına Kuşadası Davutlar Köyü'nde bulunan bir sağlık merkezine kendini kapatmıştı.

Ünlü oyuncu, bu süreçte çimen suyu içip sağlıklı beslenme ve fitness programlarıyla 20 günde tam 11 kilo verdi.

Ergün, o dönemde yaşadığı kilo probleminin sağlığını tehdit etmeye başlamasıyla harekete geçtiğini belirtti.

Aşırı kiloların neden olduğu diz problemleri nedeniyle yürümekte zorlanan Halil Ergün, kilo verme sürecine girdiği kampta üç haftada tam sekiz kilo kaybetti.

Halil Ergün, yaşadığı bu değişimle ilgili olarak o yıllarda verdiği bir röportajda "Yürüyemiyordum, artık uzun yürüyüşler yapabiliyorum. Bir süre daha burada kalacağım. Canavar gibi geri döneceğim" açıklamasında bulunmuştu.

ÇİMEN SUYUNUN HAZIRLANIŞI:

Çimen suyu hazırlamak için öncelikle buğday tohumlarını ıslatma ve çimleri yetiştirme süreci oldukça basit. Ancak uzmanlar, doğru çimen suyu temin etmek ve kullanmak konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Buğday tohumları 12 saat suda bekletilir.
Kavanoza çivi yardımıyla delikler açılır.
Buğdaylar 8 saat aralıklarla ıslatılıp durulanır.
Tohumlar bir kabın içine ya da saksıya ekilir.
İlk üç gün sabah ve akşam sulama yapılır, sonraki günlerde günde bir kere sulama yeterli olur.

Çimen suyu, genellikle 7-12 gün içinde yetişir. Ancak uzmanlara göre, çimen suyunu aşırı miktarda tüketmek zararlı olabilir.

ÇİMEN SUYU DİYETİ NASIL YAPILIR?

Günde sadece 1 bardak çim suyu içilmesi tavsiye edilir.

Diyetin uzun süreli uygulanmaması önemlidir; 1 veya 2 hafta uygulandıktan sonra ara verilmelidir.

Not: Her kişinin sağlık durumu farklıdır. Bu kapsamda tüketeceğiniz besinler konusunda mutlaka bir uzmana danışmanız gerekmektedir.

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