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Azmettiricilikle suçlanan Ece Ronay’ın davasında yeni gelişme: Adliyeye sevk edildi! Otomatik silah, tabanca, 58 mermi ele geçirilmişti...

SON DAKİKA HABERLERİ... Bir magazin programında "Dilan Polat'ın hayatı rol model oldu, ben de bu işe girdim" diyen Ece Ronay, geçen günlerde eski eşi Mehmet Bilir'in iş yerlerinin kurşunlanması olaylarıyla ilgili "Azmettiricilik" iddiasıyla gözaltına alındı. İstanbul ve Kocaeli'nde iki iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı ve gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. İşte ayrıntılar...

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 11:51 Güncelleme 18 Aralık 2023, 12:46
Azmettiricilikle suçlanan Ece Ronay’ın davasında yeni gelişme: Adliyeye sevk edildi! Otomatik silah, tabanca, 58 mermi ele geçirilmişti...

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Pendik'teki güzellik salonu ile Kocaeli Gebze'de bulunan galeriye motosikletli kişilerce ateş açılmasına ilişkin soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda, eski eşinin iş yerinin kurşunlanmasını azmettirdiği iddia edilen sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın da aralarında bulunduğu 6 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesindeki işlemleri sona erdi.

🚨 Ece Ronay Adliyeye sevk edildi! 🚨

İstanbul ve Kocaeli'nde iki iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheli, Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

NELER OLMUŞTU?
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki iş yerine ateş açılmasına ilişkin çalışmanın ardından saldırganların kimlik ve adreslerini belirlemişti.

Polis ekipleri, 15 Aralık'ta düzenledikleri eş zamanlı operasyonla eski eşinin İstanbul Pendik'teki iş yerinin kurşunlanması olayını azmettirdiği iddia edilen sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda otomatik silah, tabanca, 58 mermi ve hassas terazi ele geçirilmişti.

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