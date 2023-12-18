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20 günde 10 kilo verdiren Safiye Soyman diyeti! 62 yaşında bile yağ yaktıran yöntem! "55 kiloya düşersem..."

Ünlü sanatçı Safiye Soyman, son zamanlarda aldığı kilolarla gündeme gelmişti.Geçtiğimiz yıllarda kilo verdiği görülen ve sosyal medya hesabından "hayatımın en mutlu dönemlerinden birindeyim" notuyla paylaştığı fotoğraflarıyla dikkatleri üzerine çeken Soyman'ın kilo verme yöntemini sizler için derledik. Peki, Safiye Soyman nasıl zayıfladı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 17:17 Güncelleme 18 Aralık 2023, 17:17
20 günde 10 kilo verdiren Safiye Soyman diyeti! 62 yaşında bile yağ yaktıran yöntem! 55 kiloya düşersem...

Yol arkadaşı Faik Öztürk'le birçok projede yer alan ve ilişkileriyle sık sık gündemde yer alan Safiye Soyman'ın kilo verme sırrı merak ediliyor. Seda Sayan'la olan yakınlığıyla da sosyal medyada oldukça konuşulan ünlü sanatçının 20 günde nasıl 10 kilo verdiğini açıkladığı röportajını yeniden gündeme getirdik.

20 GÜNDE 10 KİLO VERDİ

Safiye Soyman'ın son halini görenler ise gözlerine inanamadı. Verdiği kilolarla gündeme gelen ünlü sanatçının zayıflama sırrı ortaya çıktı. Soyman ne sporla ne de diyetle uğraşmış. Nasıl zayıfladığını duyanlar inanamadı!

İşte Safiye Soyman'ın 2019 yılına verdiği röportajdan derlemeler;

20 günde 10 kilo vermesi üzerine Safiye Soyman "Yeme isteğim kesildi. Yiyorsun ama yediklerinin 4'te birini. 67 kiloydum, 63'e düştüm." dedi.

MİDE BOTOKSU YAPTIRDI

Ameliyat olmaktan korktuğu için bu yöntemi tercih eden ünlü sanatçı "Midemin iştah merkezine yüzüme yapıldığı gibi botoks uygulandı." dedi. Soyman "Hedefim 55 kilo olmak. Hemen sonrasında da karın germe estetiği yaptıracağım" dedi.

MİDE BOTOKSU ZARARLI MI?

Mide Botoksu. Kilolu bireyler için umut vaat eden bu yöntem, endoskopik bir işlemle mideye Botilinum toksini enjekte edilmesini içeriyor. Ancak, bu yöntemin herkese uygulanamayacağı belirli kriterlere tabi.

Mide botoksu, obezite cerrahisi olmayan ancak kilo verme çabalarıyla başarısız olan bireyler için önerilen bir yöntemdir. Vücut kitle indeksi 40'ın altında olan ve 27-35 arası kilo fazlalığına sahip olanlar, mide botoksu için uygun adaylar olarak kabul edilir.

Uygulama sırasında Botilinum toksini, mide kaslarının kasılmasını sınırlayarak mide boşalma süresini geciktirir ve böylece iştah kaybına yol açar.

Ancak, bu yöntemin kilo verme garantisi olmadığı vurgulanmalıdır. Mide botoksu, mucizevi bir tedavi değildir; beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzıyla desteklenmelidir.

Uygulama süresi kısa olan mide botoksu, genellikle 20 dakika sürer ve hastanede yatış gerektirmez. İşlem sonrası hastalar, genellikle 1-2 saatlik gözlem sürecinden sonra evlerine dönebilirler.

Mide botoksu, kalıcı bir hasar oluşturma ihtimali olmayan bir tedavidir. Uygulanan ilacın etkisi 4-6 ay içinde vücuttan tamamen silinir. Ancak, botoksa karşı alerjisi olanlar ve kas hastalığı olan bireylerde uygulama önerilmez.

Mide botoksu sonrasında beslenme alışkanlıklarına dikkat etmek önemlidir. Fast food tarzı aşırı yağlı ve karbonhidrat içerikli besinlerden kaçınılmalıdır. Hasta, kilo kaybını desteklemek amacıyla diyetisyen eşliğinde kişiye özel bir beslenme programına yönlendirilmelidir.

Sonuç olarak, mide botoksu, kilo verme çabalarına destek olabilen bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Ancak her tedavi gibi bu yöntemin de uzman hekim gözetiminde, uygun adaylara ve doğru şekilde uygulanması önemlidir.

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