2 ayda 8 kilo verdiren Meryem Uzerli diyeti! 40’lık oyuncunun yağ yaktıran yöntemi! Hülya Avşar, Gülben Ergen, Emel Sayın bile denemiş...

Meryem Uzerli'nin verdiği kilolar sık sık gündeme gelen konular arasında yer alıyor. 2 ayda 8 kilo veren Uzerli'nin yıllar önce diyetisyeni tarafından yaptığı açıklamaları sizler için derledik. İşte detaylar...

HEM TATLI HEM DE MAKARNA YEDİ

Diyet uzmanı, Meryem Uzerli'ye uyguladığı diyet programında aşırılıktan kaçınarak tatlı ve makarna gibi yiyecekleri de dahil ettiğini söyledi. Uzman isim uygun miktarlarda bu lezzetleri tüketmenin dengeli bir diyet için önemli olduğunu vurguladı.