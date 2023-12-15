Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz zayıflığını buna borçlu! 72 saatte 2 kilo verdiren su diyeti! 30’luk oyuncu bu yöntemle dal gibi kaldı

Son dönemde popülerliği artan su diyeti, hızlı kilo vermek isteyen birçok kişi tarafından tercih ediliyor. İşte su diyeti hakkında merak edilenler...
Son dönemde popülerliği artan su diyeti, hızlı kilo vermek isteyen birçok kişi tarafından tercih ediliyor. İşte su diyeti hakkında merak edilenler...
Geçtiğimiz yıllarda sosyal medyada Pınar Deniz'in su diyeti uygulayarak fazla kilolarından kurtulduğu iddia edildi. Bu nedenle günümüzde bile halen su diyeti hakkında araştırmalar devam ediyor.
SU DİYETİ NEDİR?
Su diyeti, vücudu detoks etkisiyle kilo verme hızını artıran bir diyet türüdür. Günde en az 2-2.5 litre su ya da sıvı tüketimi içerir. Ancak uzmanlar, sadece su içerek gerçekleştirilen su diyetinin vücut üzerinde olumsuz etkilere neden olabileceğini belirterek, besin değeri yüksek gıdaların ve vitamin-mineral bakımından zengin sıvıların da diyet listesine eklenmesini öneriyor.
SU DİYETİ NASIL YAPILIR?
Su diyeti yaparken tokluk hissini korumak ve vücudun ihtiyaç duyduğu besin ögelerini alabilmek için sadece su değil, diğer sıvıların da tüketilmesi önemlidir. Uygulanan su diyetinin kısa süreli olması, sabahları limonlu ılık su içilmesi gibi detaylar da dikkate alınır.
SU ORUCU DİYETİ İLE KİLO VERME SÜRECİ
Su orucu diyeti, uygulanması kolay gibi görünse de dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. İlk günlerde ham sebzeler ve meyveler tüketilir, ardından bağırsakları temizlemek için özel karışımlar içilir. İlerleyen günlerde limonlu su gibi özel içeceklerle devam edilir.
Su diyeti, diyabet, hipotroidi, böbrek veya karaciğer yetmezliği gibi sağlık sorunu olan kişiler ve gebeler için uygun değildir. 18-20 yaşından küçük bireylerin bu tarz diyetlerden uzak durması önerilir. Ayrıca, düşük kalorili diyetlerin uzun süreli uygulanması sağlık sorunlarına neden olabilir.
SABAHTAN ÖĞLEYE:
Sabah aç karnına 1 bardak ılık su içmek, metabolizmayı canlandırmaya yardımcı olabilir.
Öğle yemeği öncesi 1 bardak su içmek.
ÖĞLE:
Öğle yemeği olarak sebze çorbası veya tuzsuz sebze suyu içmek.
Yanında bir miktar yeşil salata tüketmek.
İKİNDİ:
İkindi ara öğününde bir bardak su içmek.
AKŞAM:
Akşam yemeği olarak sebzelerden oluşan hafif bir salata tüketmek.
Yanında bir bardak su içmek.
GECE:
Eğer aç hissediyorsanız, yatmadan önce bir bardak ılık su içmek.
Unutulmamalıdır ki bu sadece örnek bir diyet listesidir ve bu tür diyetlerin uzun vadeli sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Su diyeti uygulamadan önce bir sağlık profesyoneli ile görüşmek, kişisel sağlık durumunu değerlendirmek ve gerekirse alternatif sağlıklı kilo kaybı stratejileri konusunda bilgi almak önemlidir.