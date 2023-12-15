Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz zayıflığını buna borçlu! 72 saatte 2 kilo verdiren su diyeti! 30’luk oyuncu bu yöntemle dal gibi kaldı

SU DİYETİ NASIL YAPILIR? Su diyeti yaparken tokluk hissini korumak ve vücudun ihtiyaç duyduğu besin ögelerini alabilmek için sadece su değil, diğer sıvıların da tüketilmesi önemlidir. Uygulanan su diyetinin kısa süreli olması, sabahları limonlu ılık su içilmesi gibi detaylar da dikkate alınır.

SU ORUCU DİYETİ İLE KİLO VERME SÜRECİ Su orucu diyeti, uygulanması kolay gibi görünse de dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. İlk günlerde ham sebzeler ve meyveler tüketilir, ardından bağırsakları temizlemek için özel karışımlar içilir. İlerleyen günlerde limonlu su gibi özel içeceklerle devam edilir.

Su diyeti, diyabet, hipotroidi, böbrek veya karaciğer yetmezliği gibi sağlık sorunu olan kişiler ve gebeler için uygun değildir. 18-20 yaşından küçük bireylerin bu tarz diyetlerden uzak durması önerilir. Ayrıca, düşük kalorili diyetlerin uzun süreli uygulanması sağlık sorunlarına neden olabilir.

SABAHTAN ÖĞLEYE: Sabah aç karnına 1 bardak ılık su içmek, metabolizmayı canlandırmaya yardımcı olabilir.

Öğle yemeği öncesi 1 bardak su içmek. ÖĞLE: Öğle yemeği olarak sebze çorbası veya tuzsuz sebze suyu içmek.

Yanında bir miktar yeşil salata tüketmek.