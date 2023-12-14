47 yaşında 58 kilo olmayı işte böyle başarıyor! Burcu Esmersoy bir günde bunları tüketiyor

3. Spor ve Aktif Yaşam: Bisiklet Sürmek Burcu Esmersoy, sporu yaşamının ayrılmaz bir parçası olarak görüyor. Spor salonlarına gitmek yerine, güzel hava koşullarında bisiklet sürmeyi tercih ediyor. Bu aktif yaşam tarzı, hem zihinsel hem de fiziksel sağlığını destekliyor.

4. Öğle Yemeği: Yumurtalı Salata ve Sebzeler Öğle yemeklerinde Burcu, genellikle yumurtalı salata tercih ediyor. İçinde yeşillikler, domates, haşlanmış yumurta ve acı sos bulunuyor. Yanında taze sebzelerle dengeli ve sağlıklı bir öğle yemeği seçimi.

5. Akşam Yemeği: Buğday Salatası ve Sebzelerle Doyurucu Bir Seçenek Akşam yemeklerinde Burcu, buğday salatasını tercih ediyor. İçinde bulunan buğday, bezelye, közlenmiş kırmızı biber ve sos, sağlıklı ve doyurucu bir akşam yemeği sunuyor.