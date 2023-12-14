47 yaşında 58 kilo olmayı işte böyle başarıyor! Burcu Esmersoy bir günde bunları tüketiyor

3. Spor ve Aktif Yaşam: Bisiklet Sürmek
Burcu Esmersoy, sporu yaşamının ayrılmaz bir parçası olarak görüyor. Spor salonlarına gitmek yerine, güzel hava koşullarında bisiklet sürmeyi tercih ediyor. Bu aktif yaşam tarzı, hem zihinsel hem de fiziksel sağlığını destekliyor.
4. Öğle Yemeği: Yumurtalı Salata ve Sebzeler
Öğle yemeklerinde Burcu, genellikle yumurtalı salata tercih ediyor. İçinde yeşillikler, domates, haşlanmış yumurta ve acı sos bulunuyor. Yanında taze sebzelerle dengeli ve sağlıklı bir öğle yemeği seçimi.
5. Akşam Yemeği: Buğday Salatası ve Sebzelerle Doyurucu Bir Seçenek
Akşam yemeklerinde Burcu, buğday salatasını tercih ediyor. İçinde bulunan buğday, bezelye, közlenmiş kırmızı biber ve sos, sağlıklı ve doyurucu bir akşam yemeği sunuyor.
6. Ara Öğün ve Sağlıklı Atıştırmalıklar
Ara öğünlerde Burcu, kefir içmeyi ve kuru meyveler tüketmeyi tercih ediyor. Hafif ve besleyici atıştırmalıklarla gün boyunca enerjisini koruyor.