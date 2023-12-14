SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

47 yaşında 58 kilo olmayı işte böyle başarıyor! Burcu Esmersoy bir günde bunları tüketiyor

Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Burcu Esmersoy, sadece kariyerindeki başarılarıyla değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarıyla da dikkat çekiyor. İşte Burcu Esmersoy'un beslenme sırları ve sağlıklı yaşam pratiğiyle ilgili detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 22:14 Güncelleme 14 Aralık 2023, 22:14
47 yaşında 58 kilo olmayı işte böyle başarıyor! Burcu Esmersoy bir günde bunları tüketiyor

Başarılı televizyon sunucusu Burcu Esmersoy, sadece ekranlardaki başarılarıyla değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarıyla da öne çıkıyor. Esmersoy, fiziksel ve zihinsel sağlığını ön planda tutarak, hayatına dengeli bir yaklaşım getiriyor.

1. Sabah Ritüeli: Elma Sirkesiyle Güne Başlamak

Burcu Esmersoy'un güne enerjik başlamak için uyguladığı bir ritüel var: sabahları kalkar kalkmaz bir yemek kaşığı elma sirkesi içmek. Bu alışkanlığı, metabolizmasını harekete geçirip günü sağlıklı bir şekilde başlamasına yardımcı oluyor.

2. Kahvaltıda Granola ve Yoğurt Tercihi

Kahvaltıda Burcu, genellikle granola, süzme yoğurt ve kurutulmuş meyvelerle zenginleştirilmiş bir karışım tercih ediyor. Besleyici ve lezzetli kahvaltılarıyla sağlıklı bir güne başlıyor.

3. Spor ve Aktif Yaşam: Bisiklet Sürmek

Burcu Esmersoy, sporu yaşamının ayrılmaz bir parçası olarak görüyor. Spor salonlarına gitmek yerine, güzel hava koşullarında bisiklet sürmeyi tercih ediyor. Bu aktif yaşam tarzı, hem zihinsel hem de fiziksel sağlığını destekliyor.

4. Öğle Yemeği: Yumurtalı Salata ve Sebzeler

Öğle yemeklerinde Burcu, genellikle yumurtalı salata tercih ediyor. İçinde yeşillikler, domates, haşlanmış yumurta ve acı sos bulunuyor. Yanında taze sebzelerle dengeli ve sağlıklı bir öğle yemeği seçimi.

5. Akşam Yemeği: Buğday Salatası ve Sebzelerle Doyurucu Bir Seçenek

Akşam yemeklerinde Burcu, buğday salatasını tercih ediyor. İçinde bulunan buğday, bezelye, közlenmiş kırmızı biber ve sos, sağlıklı ve doyurucu bir akşam yemeği sunuyor.

6. Ara Öğün ve Sağlıklı Atıştırmalıklar

Ara öğünlerde Burcu, kefir içmeyi ve kuru meyveler tüketmeyi tercih ediyor. Hafif ve besleyici atıştırmalıklarla gün boyunca enerjisini koruyor.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü! Gündem Gazze!
CHP 5 şehirde adayını açıkladı! Yok böyle kıvırma! Erdoğan kazanırsa aday olmam diyen isim aday oldu... Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Tanju Özcan...
Fenerbahçe - Spartak Trnava | CANLI
SON DAKİKA