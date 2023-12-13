Ebru Şahin’in uyguladığı güzellik yöntemi! Duyan hayrete düşüyor! Saçına, yüzüne ve ellerine sürüyor

Yüzüne tarçın, bal ve süt karışımı bir maske uyguluyor.

Ellerinin ve tırnaklarının bakımı için zeytinyağı kullanıyor.

Uzmanlara göre zeytinyağının içerisinde bulunan Omega 9 ile E ve K vitaminleri eller ve tırnaklar için oldukça etkili.