Ebru Şahin’in uyguladığı güzellik yöntemi! Duyan hayrete düşüyor! Saçına, yüzüne ve ellerine sürüyor

Ebru Şahin, yaptığı bir röportajda, sağlıklı yaşam tarzının ve düzenli bakımın önemine vurgu yaparak, güzellik rutiniyle ilgili ipuçları verdi. İşte detaylar...
EBRU ŞAHİN'İN GÜZELLİK SIRLARI
Ebru Şahin, yaptığı bir röportajda, sağlıklı yaşam tarzının ve düzenli bakımın önemine vurgu yaparak, güzellik rutiniyle ilgili ipuçları verdi. İşte detaylar...
EBRU ŞAHİN'İN GÜZELLİK SIRLARI
Tam taneli tahıl ürünlerini tüketiyor.
Lifli besinleri tercih ediyor.
Yüzüne tarçın, bal ve süt karışımı bir maske uyguluyor.
Saçına zeytinyağı veya Hindistan cevizi yağı sürüyor.
Ellerinin ve tırnaklarının bakımı için zeytinyağı kullanıyor.
Uzmanlara göre zeytinyağının içerisinde bulunan Omega 9 ile E ve K vitaminleri eller ve tırnaklar için oldukça etkili.