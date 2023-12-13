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Ebru Şahin'in uyguladığı güzellik yöntemi! Duyan hayrete düşüyor! Saçına, yüzüne ve ellerine sürüyor

Türk televizyon dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Ebru Şahin, son dönemde sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda muhteşem güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Oyuncunun güzellik sırrı, hayranlarını adeta büyülemiş durumda. Ebru Şahin'in güzellik sırrıyla ilgili bilgiler, sosyal medyada ve magazin basınında geniş bir şekilde tartışılıyor. Ünlü oyuncunun pürüzsüz cildi ve ışıl ışıl saçları, birçok kişinin merak konusu haline geldi. İşte Ebru Şahin'in güzellik formülü...

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Giriş Tarihi 13 Aralık 2023, 19:21 Güncelleme 13 Aralık 2023, 19:22
Ebru Şahin’in uyguladığı güzellik yöntemi! Duyan hayrete düşüyor! Saçına, yüzüne ve ellerine sürüyor

Ebru Şahin, yaptığı bir röportajda, sağlıklı yaşam tarzının ve düzenli bakımın önemine vurgu yaparak, güzellik rutiniyle ilgili ipuçları verdi. İşte detaylar...

EBRU ŞAHİN'İN GÜZELLİK SIRLARI

Tam taneli tahıl ürünlerini tüketiyor.

Lifli besinleri tercih ediyor.

Yüzüne tarçın, bal ve süt karışımı bir maske uyguluyor.

Saçına zeytinyağı veya Hindistan cevizi yağı sürüyor.

Ellerinin ve tırnaklarının bakımı için zeytinyağı kullanıyor.

Uzmanlara göre zeytinyağının içerisinde bulunan Omega 9 ile E ve K vitaminleri eller ve tırnaklar için oldukça etkili.

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