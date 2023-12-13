36 yaşındaki Merve Sevi'nin fit kalma formülü! "Sürekli yemek yiyip kilo veriyorum..."

Ünlü oyuncu Merve Sevi, 2014 yılında verdiği etkileyici bir röportajla tekrar gündeme geldi. Sevi, kilo kontrolünde önemli bir rol oynayan alışkanlıklarını paylaştı. İşte yıllar önce verilen o röportaj...
Ünlü oyuncu Merve Sevi, 2014 yılında verdiği etkileyici bir röportajla tekrar gündeme geldi. Sevi, kilo kontrolünde önemli bir rol oynayan alışkanlıklarını paylaştı. İşte yıllar önce verilen o röportaj...
"YEMEK YİYİP KİLO VERİYORUM"
Ünlü oyuncu Merve Sevi yıllar önce verdiği bir röportajda fit formuyla iglili şu açıklamalarda bulundu;
"Mutfağa sadece yemek yemeye girerim, çok seviyorum ve devamlı acıkıyorum. Son aylardır garip bir şekilde, sürekli yemek yiyip kilo veriyorum."
"En çok makarna, yumurta, patates ve köfte yapmayı seviyorum. Mesela bir domatesli tarifim var. Soğan ve sarmısağı yağda soteledikten sonra domates ve salça ilave ediyorum."
"Biraz kavurup kekik, kimyon, karabiber ve evde hangi baharatlar varsa hepsinden azar azar katıyorum. Çok lezzetli oluyor."
BOL BAHARATLI CAYIR CAYIR KİLO VERDİREN DİYET LİSTESİ!
Kahvaltı:
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Öğle yemeği:
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Akşam yemeği:
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