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36 yaşındaki Merve Sevi'nin fit kalma formülü! "Sürekli yemek yiyip kilo veriyorum..."

Ünlü oyuncu Merve Sevi 2014 yılında verdiği bir röportajıyla yeniden gündeme geldi. Yiyorum ama kilo almıyorum diyen Sevi'nin fit kalma sırrı oldukça merak ediliyor. Oyuncu en sevdiği yemekleri ve beslenme şeklini açıklayarak kilo vermesini garipsediğini belirtiyor. İşte Merve Sevi'nin fit formunun sırrı...

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Giriş Tarihi 13 Aralık 2023, 18:46 Güncelleme 13 Aralık 2023, 18:47
36 yaşındaki Merve Sevi’nin fit kalma formülü! Sürekli yemek yiyip kilo veriyorum...

Ünlü oyuncu Merve Sevi, 2014 yılında verdiği etkileyici bir röportajla tekrar gündeme geldi. Sevi, kilo kontrolünde önemli bir rol oynayan alışkanlıklarını paylaştı. İşte yıllar önce verilen o röportaj...

"YEMEK YİYİP KİLO VERİYORUM"

Ünlü oyuncu Merve Sevi yıllar önce verdiği bir röportajda fit formuyla iglili şu açıklamalarda bulundu;

"Mutfağa sadece yemek yemeye girerim, çok seviyorum ve devamlı acıkıyorum. Son aylardır garip bir şekilde, sürekli yemek yiyip kilo veriyorum."

"En çok makarna, yumurta, patates ve köfte yapmayı seviyorum. Mesela bir domatesli tarifim var. Soğan ve sarmısağı yağda soteledikten sonra domates ve salça ilave ediyorum."

"Biraz kavurup kekik, kimyon, karabiber ve evde hangi baharatlar varsa hepsinden azar azar katıyorum. Çok lezzetli oluyor."

BOL BAHARATLI CAYIR CAYIR KİLO VERDİREN DİYET LİSTESİ!

Kahvaltı:

  • Baharatlı omlet (biber, domates, soğan ve baharatlar ekleyerek) veya menemen.
  • Tam buğday ekmeği üzerine avokado ve karabiberle baharatlanmış.

Ara öğün:

  • Yoğurt üzerine tarçın ve bir tutam taze zencefil eklenmiş meyve dilimleri.

Öğle yemeği:

  • Baharatlı ızgara tavuk salatası (marullar, domates, salatalık ve baharatlı yoğurtlu sos).
  • Baharatlı mercimek çorbası veya acılı domates çorbası.

Ara öğün:

  • Baharatlı fıstık ezmesi ve tam buğday krakerler.

Akşam yemeği:

  • Baharatlı ızgara somon veya acılı kırmızı biberle baharatlanmış ızgara hindi.
  • Bulgur pilavı üzerine ekşi taze nar suyu ve maydanozlu.

Ara öğün (isteğe bağlı):

  • Fındık, ceviz ve antep fıstığı karışımı üzerine biraz pul biber.

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