36 yaşındaki Merve Sevi'nin fit kalma formülü! "Sürekli yemek yiyip kilo veriyorum..."

Ünlü oyuncu Merve Sevi , 2014 yılında verdiği etkileyici bir röportajla tekrar gündeme geldi. Sevi, kilo kontrolünde önemli bir rol oynayan alışkanlıklarını paylaştı. İşte yıllar önce verilen o röportaj...

"Mutfağa sad ece yemek yemeye girerim, çok seviyorum ve devamlı acıkıyorum. Son aylardır garip bir şekilde, sürekli yemek yiyip kilo veriyorum."

"En çok makarna, yumurta, patates ve köfte yapmayı seviyorum. Mesela bir domatesli tarifim var. Soğan ve sarmısağı yağda soteledikten sonra domates ve salça ilave ediyorum."