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21 günde 5 kilo verdiren Melisa Aslı Pamuk diyeti! Üç hafta içinde tığ gibi oldu

Miss Turkey 2011'e katıldığı sırada fazla kiloları ile dikkat çeken Melisa Aslı Pamuk, kısa sürede gözle görülür bir değişim yaşamıştı. Ünlü oyuncunun zayıflama süreci ise birçok kişi için ilham kaynağı olmuştu. Güzel oyuncu Miss Turkey yarışmasına katıldığında jüri üyelerinden sıkça "Kilo vermen gerekiyor" şeklinde yorumlar almıştı. Bu durum onun için bir dönüm noktası olmuştu. Pamuk, Demet Akbağ'ın da içinde olduğu jüri panelinin eleştirilerini dinleyerek kilo verme sürecine hızlı bir giriş yapmıştı.

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Giriş Tarihi 13 Aralık 2023, 16:09 Güncelleme 13 Aralık 2023, 16:12
21 günde 5 kilo verdiren Melisa Aslı Pamuk diyeti! Üç hafta içinde tığ gibi oldu

Miss Turkey 2011'e başvurduğunda fazla kiloları nedeniyle çok fazla şans tanınmayan Melisa Aslı Pamuk, hırs yapıp iki ayda zayıflamıştı. 2011 yılında açıklama yapan ünlü oyuncu zayıflama sürecini tek tek açıklamıştı. Melisa Aslı Pamuk'un hikayesi, pek çok insan için ilham verici bir örnek teşkil ediyor.

İşte güzel oyuncunun 2011 yılında yaptığı açıklama:

Kamp sürecinde dokuz kilo verdiğiniz yazıldı, doğru mu bu?

- Dokuz kilo değil. O kadar da kilolu değildim. (Gülüyor) Üç haftada dört-beş kilo verdim. Jüri bana sık sık "Kilo vermen gerekiyor" diyordu.

Son sekiz kız varken, Demet Akbağ biraz kızdı, "Kaç haftadır buradasın, kilo veremiyorsun. Ne yapacağız seninle?" diye. O zaman çok moralim bozuldu ama bu durum beni motive de etti.

Neler yaptınız kilo vermek için?

- Demet Akbağ'ın o konuşmasından hemen sonraki gün spora başladım. Normalde yediklerimin yarısının yarısını yedim, günde üç litre su içmeye başladım. Evde diğer kızlarla "Koşu bandına ben bineceğim" diye kavga ediyorduk resmen.

Diyetisyeniniz yok muydu?

- Vardı, eve de diyet yemekleri geliyordu ama ben yemiyordum, çünkü tatlarını sevmemiştim. Ben yemek yemeyi seven bir insanım.

Ailem Hataylı, bizim oranın yemeklerini bilirsiniz... İşin kötüsü, yediğim zaman kilo alıyorum ama artık sürekli dikkat edeceğim.

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