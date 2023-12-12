20 haftada 22 kilo verdiren Ata Demirer diyeti! Bu yöntemle diyetisyensiz cayır cayır yağ yaktı! "Öğlen ve akşam yemeklerinde..."

Türkiye'nin sevilen komedyeni ve oyuncusu Ata Demirer , geçtiğimiz yıl başladığı sağlıklı yaşam ve beslenme programı sayesinde 5 ay içinde 22 kilo vererek büyük bir değişim yaşadı. İşte oyuncunun kilo verme sırrı...

Demirer geçtiğimiz yıl konuk olduğu programda, "22 kilo verdim. Öğlen ve akşam yemeklerinde karbonhidrat yemedim. Direkt et, balık, protein yedim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm. 4.5 ayda 22 kilo gitti, diyetisyenle de yapmadım" demişti.

Nisan 2022'de ise YouTube'da yayınlanan bir programa katılan Demirer, mide ameliyatı geçirip 50 kilo verdiği şeklindeki haberlere açıklık getirmiş, şunları söylemişti:

"50 kilo fazlalığım yok, kime vereyim 50 kiloyu? Mide ameliyatına karşıyım. Allah mecbur etmesin, hani evden mahalle çıkarıyor ya adamı, o zaman olurum. Güzellik için mide ameliyatı olan var."