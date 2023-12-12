20 haftada 22 kilo verdiren Ata Demirer diyeti! Bu yöntemle diyetisyensiz cayır cayır yağ yaktı! "Öğlen ve akşam yemeklerinde..."

Türkiye'nin sevilen komedyeni ve oyuncusu Ata Demirer, geçtiğimiz yıl başladığı sağlıklı yaşam ve beslenme programı sayesinde 5 ay içinde 22 kilo vererek büyük bir değişim yaşadı. İşte oyuncunun kilo verme sırrı...
Türkiye'nin sevilen komedyeni ve oyuncusu Ata Demirer, geçtiğimiz yıl başladığı sağlıklı yaşam ve beslenme programı sayesinde 5 ay içinde 22 kilo vererek büyük bir değişim yaşadı. İşte oyuncunun kilo verme sırrı...
"DİREKT ET, BALIK, PROTEİN YEDİM"
Demirer geçtiğimiz yıl konuk olduğu programda, "22 kilo verdim. Öğlen ve akşam yemeklerinde karbonhidrat yemedim. Direkt et, balık, protein yedim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm. 4.5 ayda 22 kilo gitti, diyetisyenle de yapmadım" demişti.
Nisan 2022'de ise YouTube'da yayınlanan bir programa katılan Demirer, mide ameliyatı geçirip 50 kilo verdiği şeklindeki haberlere açıklık getirmiş, şunları söylemişti:
"50 kilo fazlalığım yok, kime vereyim 50 kiloyu? Mide ameliyatına karşıyım. Allah mecbur etmesin, hani evden mahalle çıkarıyor ya adamı, o zaman olurum. Güzellik için mide ameliyatı olan var."
"20 kilo için yapıyor bunu, çünkü kafası şişko. Ben 17-18 kilo verdim ama mide ameliyatına gerek yok, biraz çenemi tutunca veriyorum ben."
3 GÜNDE 3 KİLO VERDİREN PROTEİN DİYETİ (ÖRNEK)
1.Gün:
Sabah: Alkali su, yulaf ezmesi omlet, sivri biber, yeşillik, çay.
Öğlen: Yağsız kıyma köfte, bol yeşil salata.
Ara Öğün: Yağsız yoğurt, çiğ badem.
Akşam: Çorba, yeşil salata.
2.Gün:
Sabah: Alkali su, haşlanmış yumurta, lor peyniri, yeşillik, yeşil çay.
Ara Öğün: Ceviz.
Öğlen: Izgara balık, yeşil salata.
Akşam: Mercimek çorbası, yeşil salata.
3.Gün:
Sabah: Alkali su, yumurta lor peyniri omlet, yeşil biber, çay.
Ara Öğün: Ayran.
Öğlen: Izgara tavuk göğsü, yeşil salata.
Akşam: Yağsız yoğurt, yulaf, kivi, ceviz, tarçın, keten tohumu karışımı.
Not: Her kişinin sağlık durumu farklıdır. Bu kapsamda tüketeceğiniz besinler konusunda mutlaka bir uzmana danışmanız gerekmektedir.