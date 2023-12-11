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4 haftada 17 kilo verdiren Açelya Akkoyun diyeti! 86 kilodan 69'a şıp diye indi! "İri yarı bir kızdım..."

Ünlü oyuncu ve sunucu Açelya Akkoyun, televizyon dizilerinde sergilediği etkileyici performanslarının yanı sıra, geçirdiği değişimle de büyük ilgi çekiyor. Açelya Akkoyun lise yıllarında 86 kilo olduğunu ve 1 ay içinde tam 17 kilo verdiğini açıkladı. Ünlü sunucunun 17 kiloyu vermek için kullandığı yöntemi sizler için araştırdık. İşte 4 haftada 17 kilo verdiren diyet listesi ve Açelya Akkoyun diyeti hakkında tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 17:04 Güncelleme 11 Aralık 2023, 17:04
4 haftada 17 kilo verdiren Açelya Akkoyun diyeti! 86 kilodan 69’a şıp diye indi! İri yarı bir kızdım...

Oyunculuğa olan tutkusu ve kararlılığıyla bilinen Açelya Akkoyun, lise yıllarındaki kariyerine dair ilginç bir anıya sahip. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun, lise yıllarındaki konservatuvar başvurusunda olumsuz bir yanıtla karşılaştı. Hocaların, o dönemdeki 86 kiloluk görüntüsü nedeniyle "Bu kiloyla olmaz" demesi üzerine Akkoyun, kararlılıkla kilo verme kararı aldı. Sadece 4 haftada tam 17 kilo vererek dikkat çeken genç oyuncu, azmiyle büyük bir zafer elde etti.

TEK ÖĞÜN BESLENDİ

Akkoyun o dönemde 1 ay boyunca yemeği azaltarak tek öğünle beslendiğini belirtiyor.

Akkoyun'un kilo verme süreci, sadece fiziksel değişimle kalmayarak içsel bir dönüşümü de beraberinde getirdi.

Kendisini kanıtlamak adına gösterdiği çaba, konservatuvar kapılarını başarıyla açmasını sağladı.

Şu anda ekranların sevilen isimlerinden biri haline gelen Açelya Akkoyun'un başarı hikayesi, gençler arasında motivasyon kaynağı olmaya devam ediyor.

Azmi ve kararlılığı, sadece kariyerinde değil, hayatında da onu farklı kılıyor.

4 HAFTADA 17 KİLO VERDİREN TEK ÖĞÜN DİYETİ

Akşam:

  • Izgara tavuk göğsü veya ızgara somon
  • Taze sebzelerden oluşan salata (marullar, domates, biber, salatalık)
  • Tam buğday pilavı ya da esmer bulgur
  • Bir avuç içi kadar badem veya ceviz
  • 1 porsiyon meyve (örneğin, elma ya da muz)
  • Su ya da şekersiz bitki çayı

Notlar:

  • Bu tek öğünü oluştururken protein, sağlıklı yağlar, lifli karbonhidratlar ve çeşitli renkli sebzeleri içermeye özen gösterin.
  • Uzun vadeli bir diyet planı oluşturmak veya sağlık hedeflerinize ulaşmak için bir beslenme uzmanından destek almanız önemlidir.
  • Her kişinin sağlık durumu farklıdır. Bu kapsamda tüketeceğiniz besinler konusunda mutlaka bir uzmana danışmanız gerekmektedir.

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