4 haftada 17 kilo verdiren Açelya Akkoyun diyeti! 86 kilodan 69'a şıp diye indi! "İri yarı bir kızdım..."

Oyunculuğa olan tutkusu ve kararlılığıyla bilinen Açelya Akkoyun, lise yıllarındaki kariyerine dair ilginç bir anıya sahip. İşte detaylar...
Oyunculuğa olan tutkusu ve kararlılığıyla bilinen Açelya Akkoyun, lise yıllarındaki kariyerine dair ilginç bir anıya sahip. İşte detaylar...
Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun, lise yıllarındaki konservatuvar başvurusunda olumsuz bir yanıtla karşılaştı. Hocaların, o dönemdeki 86 kiloluk görüntüsü nedeniyle "Bu kiloyla olmaz" demesi üzerine Akkoyun, kararlılıkla kilo verme kararı aldı. Sadece 4 haftada tam 17 kilo vererek dikkat çeken genç oyuncu, azmiyle büyük bir zafer elde etti.
TEK ÖĞÜN BESLENDİ
Akkoyun o dönemde 1 ay boyunca yemeği azaltarak tek öğünle beslendiğini belirtiyor.
Akkoyun'un kilo verme süreci, sadece fiziksel değişimle kalmayarak içsel bir dönüşümü de beraberinde getirdi.
Kendisini kanıtlamak adına gösterdiği çaba, konservatuvar kapılarını başarıyla açmasını sağladı.
Şu anda ekranların sevilen isimlerinden biri haline gelen Açelya Akkoyun'un başarı hikayesi, gençler arasında motivasyon kaynağı olmaya devam ediyor.
Azmi ve kararlılığı, sadece kariyerinde değil, hayatında da onu farklı kılıyor.
4 HAFTADA 17 KİLO VERDİREN TEK ÖĞÜN DİYETİ
Akşam:
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