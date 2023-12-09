Uğur Yücel'in 30 kilo verdiren diyeti! 66'lık usta sanatçı 36'lıklara meydan okuyor! "Keşke zayıflamasaydım..."

Yıllar önce başladığı ve başarılı bir şekilde devam ettiği kilo verme süreci, Yücel'in yaşam tarzında yaptığı önemli değişikliklere dayanıyor. İşte, 36'lıklara taş çıkaran usta oyuncunun kilo verme serüveninden öne çıkan noktalar...
Yıllar önce başladığı ve başarılı bir şekilde devam ettiği kilo verme süreci, Yücel'in yaşam tarzında yaptığı önemli değişikliklere dayanıyor. İşte, 36'lıklara taş çıkaran usta oyuncunun kilo verme serüveninden öne çıkan noktalar...
Geçmişte verdiği röportajlardan yola çıkarak Uğur Yücel'in kilo verme sırrını sizler için derledik.
Ünlü oyuncu Yücel, yaklaşık 10 yıl önce fazla kilolarından kurtulmak amacıyla geçirdiği mide operasyonu sonrasında, 30 kilo vererek yeni bir görüntüye kavuştu.
EKMEĞİ HAYATINDAN ÇIKARDI
Operasyonun yanı sıra beslenme düzenini de değiştiren Yücel, ekmeği hayatından çıkararak protein ve sebze ağırlıklı bir beslenme programına geçti.
Oyuncunun hayatındaki kilo konusunun kendisi için oldukça yorucu bir diyalog haline geldiğini ifade ettiği bir röportajda, Yücel, kendisini görenlerin ilk lafının genellikle "Çok zayıflamışsın" olduğunu belirtti.
Fakat Yücel uzun zamandır kilosunda bir değişiklik olmadığını ve seyircinin çoğunun kendisini şu andaki kilosuyla tanıdığını ifade etti.
"KEŞKE ZAYIFLAMASAYDIM"
"Bıktım. Keşke zayıflamasaydım" diyerek zaman zaman tepkisini dile getiren Yücel, espriyle de konuyu hafifletti. "Adımı 'Kilo Yücel' olarak değiştireceğim: 'N'aber Kilo Abi?'" şeklinde espri yaparak açıklamalardabulundu.
"SADECE TADIYORUM"
Yücel, şu anda sadece yemekleri tadarak yaşadığını ve iştahının aynı olduğunu vurgulayarak, "Yemek yapıyorum, tadıyorum, arkadaşlarıma yediriyorum. Kilo da almıyorlar alçaklar!" şeklinde espriyle sözlerini tamamladı.