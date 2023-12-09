Uğur Yücel'in 30 kilo verdiren diyeti! 66'lık usta sanatçı 36'lıklara meydan okuyor! "Keşke zayıflamasaydım..."

EKMEĞİ HAYATINDAN ÇIKARDI Operasyonun yanı sıra beslenme düzenini de değiştiren Yücel, ekmeği hayatından çıkararak protein ve sebze ağırlıklı bir beslenme programına geçti.

Oyuncunun hayatındaki kilo konusunun kendisi için oldukça yorucu bir diyalog haline geldiğini ifade ettiği bir röportajda, Yücel, kendisini görenlerin ilk lafının genellikle "Çok zayıflamışsın" olduğunu belirtti.

Fakat Yücel uzun zamandır kilosunda bir değişiklik olmadığını ve seyircinin çoğunun kendisini şu andaki kilosuyla tanıdığını ifade etti.

"KEŞKE ZAYIFLAMASAYDIM" "Bıktım. Keşke zayıflamasaydım" diyerek zaman zaman tepkisini dile getiren Yücel, espriyle de konuyu hafifletti. "Adımı 'Kilo Yücel' olarak değiştireceğim: 'N'aber Kilo Abi?'" şeklinde espri yaparak açıklamalardabulundu.