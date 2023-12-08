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Ve Ömer dizisine yeni başrol isim transferi geldi; Kahreden olay sonrası tek teselli o oldu

Başrollerinde Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Merve Dizdar gibi usta oyuncuların yer aldığı "Ömer", yeni bölümleriyle yakından takip ediliyor. Dizinin kadrosu her geçen gün genişliyor. Ömer dizisi bir oyuncuyu daha ağırlamaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 17:15 Güncelleme 08 Aralık 2023, 17:15
Ve Ömer dizisine yeni başrol isim transferi geldi; Kahreden olay sonrası tek teselli o oldu

Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay gibi isimlerin yer aldığı Ömer dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Son dönemde diziye yeni katılan oyuncular ve karakter gelişimleri dikkat çekmiş durumda.

"Ömer" Dizisine Yeni Katılan Oyuncu

Ali Düşenkalkar: Deniz Işın ve Çağdaş Onur Öztürk'ün ardından, "Ömer" dizisinin kadrosuna Ali Düşenkalkar da katıldı.

Ünlü oyuncu, dizide Reşat'ın ağabeyi ve Ömer, Tahir, Nisa'nın amcası "İzzet" karakterini canlandıracak.



Ali Düşenkalkar Kimdir?

1961 doğumlu Kıbrıs Türkü tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Düşenkalkar, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu.

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda uzun yıllar görev yapan Düşenkalkar, 38'den fazla oyunda oyunculuk, yönetmenlik ve yardımcı yönetmenlik yapmıştır.

Ayrıca birçok dizi ve filmde de rol alarak kariyerine devam etmektedir.



"Ömer" Dizisinin Son Bölüm Özeti

"Ömer" dizisinin 34. bölümünde, Ömer ve Tuna'nın etrafında gelişen olaylar ön plandaydı.

Gamze'nin ev tutması ise bölümün en dikkat çeken gelişmelerinden biri oldu.

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