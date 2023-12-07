Oktay Derelioğlu’nun eşi Başak Derelioğlu kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Oktay ve Başak Derelioğlu çiftine saldıranlar kim, yakalandı mı?

Oktay Derelioğlu 'nun kolunun çıktığı ve çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlendi. Derelioğlu ameliyata alınırken, Başak Derelioğlu ise aldığı darp raporu sonrası karakolda ifade verdi. Oktay Derelioğlu, trafikte hiçbir sorun yokken iki magandanın eşinin yanında kendisini darp etmeye başladığını, eşinin ayırmaya çalışmasına rağmen gözü dönmüş saldırganlarca tartaklandığını iddia etti. Gözaltına alınan kardeşler ise ünlü futbolcunun kendilerine hakaret edip küfrettiğini ileri sürdü. Adliyeye sevk edilen iki kardeş tutuklandı.

OKTAY DERELİOĞLU KİMDİR?

Oktay Derelioğlu, 17 Aralık 1975 tarihinde İstanbul'da doğdu. Karagümrük alt yapısında futbola adım atan Derelioğlu, daha sonra Trabzonspor ve Beşiktaş gibi büyük kulüplerde forma giydi.

Derelioğlu, futbol hayatı boyunca farklı kulüplerde oynadı. Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Gaziantepspor, Siirt Jetpaspor gibi takımlarda forma giymiştir. Beşiktaş'ta oynadığı dönemde Avrupa kupalarında en çok gol atan futbolcu unvanını elde etti.

Trabzonspor'da oynadığı dönemde genç yaşına rağmen dikkat çeken performansıyla adından söz ettiren Derelioğlu, hücum hattında etkili bir futbolcu olarak tanındı. Beşiktaş'a transfer olduktan sonra ise önemli bir çıkış yakaladı ve takımının başarısında büyük rol oynadı.

1997-1998 sezonunda Beşiktaş ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme fırsatı bulmuş ve takımının grup aşamasında yer almasına katkı sağladı.

Oktay Derelioğlu'nun futbol kariyeri boyunca attığı gol sayısı oldukça dikkat çekicidir. Beşiktaş'ta geçirdiği dönemde 127 gol kaydetmiş ve bu kulüpte Avrupa kupalarında en çok gol atan futbolcu olma unvanını elde etti. Futbol kariyerini tamamladıktan sonra Oktay Derelioğlu, Hazar Lenkeran takımının genel menajeri olarak görev yaptı.

Oktay Derelioğlu'nun futbol kariyeri boyunca elde ettiği başarılar ve gol krallığı gibi unvanları, onu Türk futbolunun önemli isimlerinden biri haline getirmiştir. Oynadığı takımlarda ve milli takımda sergilediği performansla iz bırakan Derelioğlu, Türk futbolseverlerin hafızasında yer etmiştir.