47'lik şarkıcı 27'liklere taş çıkardı! Çatır çatır kilo veren Zara'nın sırrı bakın neymiş! "Bunun çok faydasını gördüm..."

"Günde yaklaşık 16 saat aç kalıyorum. Bunun çok faydasını gördüm." demişti.

Zara'nın bu disiplinli diyeti ve kullanılan yöntemler, hayranlarının büyük ilgisini çekiyor.

ÜNLÜLERİN KULLANDIĞI YÖNTEM! BUSE TERİM Fatih Terim'in kızı Buse Terim de fazla kilolarından bu yöntemle kurtulduğunu açıklamıştı. 25 kilo verdiğini söyleyen Terim yıllar önce verdiği bir röportajda "Bana çok iyi geldi. Saçma açlıklarım azaldı, aç karnına uyumanın bana iyi geldiğini fark ettim." demişti.

BURCU ESMERSOY Sunucu Burcu Esmersoy formda kalmak için tek öğün besleniyor. Esmersoy eski bir röportajında 'Herkes kendine uyan yönetemi bulmalı ve uygulamalı. Bu bana uyuyor'açıklaması yapmıştı.