47'lik şarkıcı 27'liklere taş çıkardı! Çatır çatır kilo veren Zara'nın sırrı bakın neymiş! "Bunun çok faydasını gördüm..."

Zara, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda, kilo verme sürecinin ardındaki motivasyonu açıkladı. İşte ünlü sanatçının zayıflama sırrı...
Zara, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda, kilo verme sürecinin ardındaki motivasyonu açıkladı. İşte ünlü sanatçının zayıflama sırrı...
Zara'nın yaşadığı değişimle ilgili açıklamalara göre, sanatçı yakın zamanda amcasını kaybetmiş ve bu acı kayıp, kilo vermesinde önemli bir etken olmuş. Zara geçtiğimiz Eylül ayında verdiği bir röportajında "Yakın zamanda amcamı kaybettim. Bir süredir yemekten kesildim. Kendisi baba yarısı olurdu. Allah rahmet eylesin." şeklinde duygusal bir açıklama yaptı.
Ünlü şarkıcı, zayıflama sırrını da paylaşarak, "Bir süredir diyet yapıyorum. Öğlen 4'ten sonra yemek yemiyorum. Sadece bitki çayları veya ödem attırıcılar kullanıyorum."
"Günde yaklaşık 16 saat aç kalıyorum. Bunun çok faydasını gördüm." demişti.
Zara'nın bu disiplinli diyeti ve kullanılan yöntemler, hayranlarının büyük ilgisini çekiyor.
ÜNLÜLERİN KULLANDIĞI YÖNTEM!
BUSE TERİM
Fatih Terim'in kızı Buse Terim de fazla kilolarından bu yöntemle kurtulduğunu açıklamıştı. 25 kilo verdiğini söyleyen Terim yıllar önce verdiği bir röportajda "Bana çok iyi geldi. Saçma açlıklarım azaldı, aç karnına uyumanın bana iyi geldiğini fark ettim." demişti.
BURCU ESMERSOY
Sunucu Burcu Esmersoy formda kalmak için tek öğün besleniyor. Esmersoy eski bir röportajında 'Herkes kendine uyan yönetemi bulmalı ve uygulamalı. Bu bana uyuyor'açıklaması yapmıştı.
BÜŞRA PEKİN
Büşra Pekin de aralıklı oruçla zayıfladı. 6 ayda 15 kilo vererek fit bir görünüme kavuşan Pekin, bir röportajında aralıklı oruç sistemini sıkı bir şekilde uyguladığını açıklamıştı.
Bunun dışında daha birçok ünlü isim bu yöntem sayesinde formunu koruyor. Fakat her kişinin sağlık durumu farklıdır. Bu kapsamda tüketeceğiniz besinler konusunda mutlaka bir uzmana danışmanız gerekmektedir.
ARALIKLI ORUÇ DİYETİ ÖRNEK LİSTE
12:00 (Öğle):
Izgara tavuk salatası (marul, domates, salatalık, biber)
Zeytinyağı ve limon sosu
1 porsiyon esmer pirinç veya quinoa
15:00 (Ara Öğün):
Bir avuç badem veya ceviz
1 adet meyve (elma, armut)
18:00 (Akşam):
Fırında somon veya ızgara balık
Sebzeli buğulama (brokoli, havuç, kabak)
1 porsiyon bulgur pilavı
20:00 (Ara Öğün):
Yoğurtlu chia tohumu pudingi (yoğurt, chia tohumu, bal, taze meyve)
Bir avuç çilek veya yaban mersini