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47'lik şarkıcı 27'liklere taş çıkardı! Çatır çatır kilo veren Zara'nın sırrı bakın neymiş! "Bunun çok faydasını gördüm..."

Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Zara son bir yıl içerisinde estetik operasyonlar ve kararlı bir diyetle adeta yeniden doğdu. Ünlü şarkıcı, giyim tarzından saçına kadar her detayda kendine yeni bir imaj oluşturarak dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyal medyada sık sık gündeme gelen Zara'nın formunu koruma sırrını sizler için araştırdık. İşte ünlü sanatçının zayıflama yöntemi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 23:43 Güncelleme 07 Aralık 2023, 23:43
47’lik şarkıcı 27’liklere taş çıkardı! Çatır çatır kilo veren Zara’nın sırrı bakın neymiş! Bunun çok faydasını gördüm...

Zara, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda, kilo verme sürecinin ardındaki motivasyonu açıkladı. İşte ünlü sanatçının zayıflama sırrı...

Zara'nın yaşadığı değişimle ilgili açıklamalara göre, sanatçı yakın zamanda amcasını kaybetmiş ve bu acı kayıp, kilo vermesinde önemli bir etken olmuş. Zara geçtiğimiz Eylül ayında verdiği bir röportajında "Yakın zamanda amcamı kaybettim. Bir süredir yemekten kesildim. Kendisi baba yarısı olurdu. Allah rahmet eylesin." şeklinde duygusal bir açıklama yaptı.

Ünlü şarkıcı, zayıflama sırrını da paylaşarak, "Bir süredir diyet yapıyorum. Öğlen 4'ten sonra yemek yemiyorum. Sadece bitki çayları veya ödem attırıcılar kullanıyorum."

"Günde yaklaşık 16 saat aç kalıyorum. Bunun çok faydasını gördüm." demişti.

Zara'nın bu disiplinli diyeti ve kullanılan yöntemler, hayranlarının büyük ilgisini çekiyor.

ÜNLÜLERİN KULLANDIĞI YÖNTEM!

BUSE TERİM

Fatih Terim'in kızı Buse Terim de fazla kilolarından bu yöntemle kurtulduğunu açıklamıştı. 25 kilo verdiğini söyleyen Terim yıllar önce verdiği bir röportajda "Bana çok iyi geldi. Saçma açlıklarım azaldı, aç karnına uyumanın bana iyi geldiğini fark ettim." demişti.

BURCU ESMERSOY

Sunucu Burcu Esmersoy formda kalmak için tek öğün besleniyor. Esmersoy eski bir röportajında 'Herkes kendine uyan yönetemi bulmalı ve uygulamalı. Bu bana uyuyor'açıklaması yapmıştı.

BÜŞRA PEKİN

Büşra Pekin de aralıklı oruçla zayıfladı. 6 ayda 15 kilo vererek fit bir görünüme kavuşan Pekin, bir röportajında aralıklı oruç sistemini sıkı bir şekilde uyguladığını açıklamıştı.

Bunun dışında daha birçok ünlü isim bu yöntem sayesinde formunu koruyor. Fakat her kişinin sağlık durumu farklıdır. Bu kapsamda tüketeceğiniz besinler konusunda mutlaka bir uzmana danışmanız gerekmektedir.

ARALIKLI ORUÇ DİYETİ ÖRNEK LİSTE

12:00 (Öğle):

Izgara tavuk salatası (marul, domates, salatalık, biber)
Zeytinyağı ve limon sosu
1 porsiyon esmer pirinç veya quinoa

15:00 (Ara Öğün):

Bir avuç badem veya ceviz
1 adet meyve (elma, armut)

18:00 (Akşam):

Fırında somon veya ızgara balık
Sebzeli buğulama (brokoli, havuç, kabak)
1 porsiyon bulgur pilavı

20:00 (Ara Öğün):

Yoğurtlu chia tohumu pudingi (yoğurt, chia tohumu, bal, taze meyve)
Bir avuç çilek veya yaban mersini

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