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Şampiyonlar Ligi fenomenlerine kara haber! Dilan Polat'ın ardından 12 fenomenin şirketine kayyım atandı

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın 2019 yılında "Şampiyonlar Ligi" diye isimlendirdiği fotoğrafta bulunan 12 fenomenin tüm mal varlıklarına el konulduğu açıklandı. Olay ülke gündemine bomba gibi düşerken son dakika gelişmesi yaşandı. Sosyal medyanın 'şampiyonlar ligi' olarak isimlendirdiği fotoğrafta bulunan kişilere ait 12 şirkete kayyım atanmasına karar verildi.

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 18:27 Güncelleme 04 Aralık 2023, 18:30
Şampiyonlar Ligi fenomenlerine kara haber! Dilan Polat’ın ardından 12 fenomenin şirketine kayyım atandı

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 kişinin tutuklandığı soruşturma genişlemeye devam ediyor.

Dilan Polat'ın 2019 yılında 'Şampiyonlar ligi' olarak isimlendirerek paylaştığı fotoğrafta yer alan 15 sosyal medya fenomeni de soruşturmaya dahil edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat ve Engin Polat'a yönelik olarak başlattığı "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" soruşturması kapsamında, daha önce Dilan Polat'ın paylaştığı fotoğrafta yer alan 15 fenomen hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilmiş, ardından da 12 fenomenin tüm mal varlıklarına el konulmuştu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, fotoğrafta yer alan kişilere ait 12 şirkete kayyım atanmasına karar verildi.

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