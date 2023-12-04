16 kilo verdiren Nurgül Yeşilçay diyeti! 47 yaşında incecik görünme taktiği! "Uyumadan tam 4 saat önce.."

Ünlü oyuncu geçtiğimiz yıl 16 kilo vererek sağlıklı bir vücuda kavuştu. Bu nedenle Nurgül Yeşilçay'ın zayıflama sırları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte Yeşilçay'ın verdiği röportajlardan derlemeler...
Ünlü oyuncu geçtiğimiz yıl 16 kilo vererek sağlıklı bir vücuda kavuştu. Bu nedenle Nurgül Yeşilçay'ın zayıflama sırları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte Yeşilçay'ın verdiği röportajlardan derlemeler...
16 KİLO VERDİM!
Sırrını anlatan ünlü isim, geçmişte verdiği bir röportajda "16 kilo verdim. Arkadaşlar bildiğiniz aç kaldım, alışana kadar çok zordu."
"YATMADAN 4 SAAT ÖNCE YEMEĞİ BIRAKTIM"
"Gece yatmadan dört saat önce yemeyi bırakıyorsun, sabah kalktıktan sonra dört saat aç kalıyorsun sonra yemek yiyorsun. Mümkün mertebe tatlı, çikolata yok. Biraz da dikkat ediyorsun" ifadelerini kullandı.
"16 SAAT AÇ KALIYORUM"
"Gece yemek yemeyi bıraktım. 16 saat aç kalıyorum..."
"Kahvaltıyı geç yapıyorum ve yediklerime çok dikkat ediyorum."
YUMURTA AKI VE FİLTRE KAHVE
"Gözaltı torbalarıma yumurta akı, selülitlerim için filtre kahve kullanıyorum."
ARALIKLI ORUÇ ÖRNEK DİYET LİSTESİ
Öğün 1 (12:00):
Yulaflı yulaf ezmesi veya tam buğday gevreği
Süt veya süt alternatifi
Taze meyve
Yumurta (haşlanmış veya omlet)
Öğün 2 (15:00):
Yoğurt veya yoğurt alternatifi
Elma dilimleri veya havuç çubukları
Bir avuç badem veya ceviz
Öğün 3 (18:00):
Izgara tavuk veya balık
Kahverengi pirinç