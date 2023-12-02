43 yaşında 14 kilo verdiren Zahide Yetiş diyeti! İbrahim Saraçoğlu’nun formülüyle cayır cayır yağ yaktı! Her gün sadece 2 bardak...

Ünlü sunucu boşanmasının ardından verdiği kilolarla gündeme geliyor. Geçmişte verdiği bir röportajda sırrını açıklayan Yetiş, İbrahim Saraçoğlu'nun bir tavsiyesini takip ettiğini ve doğal yöntemlerle kilo verdiğini açıkladı. İbrahim Saraçoğlu'nun bu yöntemini sizler için derledik. İşte kolayca kilo vermenizi sağlayacak o yöntem...