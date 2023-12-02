43 yaşında 14 kilo verdiren Zahide Yetiş diyeti! İbrahim Saraçoğlu’nun formülüyle cayır cayır yağ yaktı! Her gün sadece 2 bardak...

DOMATES SUYU MUCİZESİ
Programda Prof. Dr. Saraçoğlu'nun verdiği tavsiyeye göre, domates alerjisi olmayan ve reflü problemi yaşamayan herkesin uygulayabileceği bu kür, öğleden sonra 1 bardak domates suyu içilerek 30 gün boyunca devam ettiriliyor.
Ardından 7 gün ara verilip tekrarlanması önerilen bu yöntemle, Zahide Yetiş kısa sürede kilo verdi.
ETKİLİ BİR SONUÇ İÇİN
- Güne bir bardak limonlu su içerek başlayın.
- Saraçoğlu'nun lahana-limon- maydanoz kürünü uygulayın.
- Un, tuz ve şekerden kaçının.
DOMATES SUYU DİYETİ
Kahvaltı:
🍅 1 bardak taze sıkılmış domates suyu
🍞 1 dilim tam buğday ekmeği üzerine 🥑 avokado ezmesi
🍓 Bir avuç çilek veya diğer taze meyveler
Ara Öğün:
🍏 Bir elma veya 🍐 armut
🥜 1 avuç badem veya ceviz
Öğle:
Sebzelerle zenginleştirilmiş 🍅 domates çorbası
🐔 Tavuk göğsü salatası (tavuk göğsü, marullar, domates, salatalık, biber, zeytinyağı ile)
🍞 1 dilim kepek ekmeği
Ara Öğün:
🍅 1 bardak taze sıkılmış domates suyu
🍌 Yarım muz veya başka bir meyve