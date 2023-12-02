PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

43 yaşında 14 kilo verdiren Zahide Yetiş diyeti! İbrahim Saraçoğlu'nun formülüyle cayır cayır yağ yaktı! Her gün sadece 2 bardak...

Zahide Yetiş, 9 yıllık evliliğini sonlandırmasının ardından sık sık gündemde yer alıyor. Ancak bu kez konuşulan sadece aşk hayatı değil, aynı zamanda dikkat çeken bir kilo kaybı hikayesi de ortaya çıktı. Yetiş, eski fotoğraflarına nazaran belirgin şekilde kilo vermesiyle merak edilen isimler arasında yer alıyor. Ünlü sunucu geçmişte verdiği bir röpportajda kilo verme sürecinde İbrahim Saraçoğlu'nun bir tavsiyesini takip ettiğini belirtti. İşte İbrahim Saraçoğlu'nun o yöntemi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Aralık 2023, 20:26 Güncelleme 02 Aralık 2023, 20:26
43 yaşında 14 kilo verdiren Zahide Yetiş diyeti! İbrahim Saraçoğlu’nun formülüyle cayır cayır yağ yaktı! Her gün sadece 2 bardak...

Ünlü sunucu boşanmasının ardından verdiği kilolarla gündeme geliyor. Geçmişte verdiği bir röportajda sırrını açıklayan Yetiş, İbrahim Saraçoğlu'nun bir tavsiyesini takip ettiğini ve doğal yöntemlerle kilo verdiğini açıkladı. İbrahim Saraçoğlu'nun bu yöntemini sizler için derledik. İşte kolayca kilo vermenizi sağlayacak o yöntem...

14 KİLO VERDİREN KÜR

Zahide Yetiş sık sık eski fotoğraflarıyla gündeme geliyor.

Geçmişte verdiği bir röportajda kilo verme sırrını açıklayan Yetiş, Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun önerisi sayesinde zayıfladığını açıkladı.

DOMATES SUYU MUCİZESİ

Programda Prof. Dr. Saraçoğlu'nun verdiği tavsiyeye göre, domates alerjisi olmayan ve reflü problemi yaşamayan herkesin uygulayabileceği bu kür, öğleden sonra 1 bardak domates suyu içilerek 30 gün boyunca devam ettiriliyor.

Ardından 7 gün ara verilip tekrarlanması önerilen bu yöntemle, Zahide Yetiş kısa sürede kilo verdi.

ETKİLİ BİR SONUÇ İÇİN

- Güne bir bardak limonlu su içerek başlayın.

- Saraçoğlu'nun lahana-limon- maydanoz kürünü uygulayın.

- Un, tuz ve şekerden kaçının.

DOMATES SUYU DİYETİ

Kahvaltı:

🍅 1 bardak taze sıkılmış domates suyu
🍞 1 dilim tam buğday ekmeği üzerine 🥑 avokado ezmesi
🍓 Bir avuç çilek veya diğer taze meyveler

Ara Öğün:

🍏 Bir elma veya 🍐 armut
🥜 1 avuç badem veya ceviz

Öğle:

Sebzelerle zenginleştirilmiş 🍅 domates çorbası
🐔 Tavuk göğsü salatası (tavuk göğsü, marullar, domates, salatalık, biber, zeytinyağı ile)
🍞 1 dilim kepek ekmeği

Ara Öğün:

🍅 1 bardak taze sıkılmış domates suyu
🍌 Yarım muz veya başka bir meyve

Akşam Yemeği:

🐟 Izgara balık (somon, levrek, alabalık gibi)
🍚 Kinoa pilavı veya bulgur pilavı
Sebzelerle hazırlanmış ızgara 🥦 sebze

Ara Öğün (isteğe bağlı):

🍅 Bir avuç çeri domates
🥒 Birkaç dilim salatalık

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI | 2024 Avrupa Şampiyonası’nda kuralar çekiliyor!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan BAE dönüşü uçakta önemli açıklamalar
Pendikspor - Galatasaray | CANLI
SON DAKİKA