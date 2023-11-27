Cayır cayır yağ yakan Burçin Terzioğlu diyeti! 43'lük oyuncu bir deri bir kemik kaldı! "1 aylık süreçte 4-5 kilo verdim..."

Başarılı oyuncu Burçin Terzioğlu, sadece oyunculuk yetenekleriyle değil, aynı zamanda fit ve sağlıklı bir görünümüyle de büyük ilgi çekiyor. 43 yaşındaki ünlü oyuncu bakın formunu nasıl koruyormuş!
Başarılı oyuncu Burçin Terzioğlu, sadece oyunculuk yetenekleriyle değil, aynı zamanda fit ve sağlıklı bir görünümüyle de büyük ilgi çekiyor. 43 yaşındaki ünlü oyuncu bakın formunu nasıl koruyormuş!
BURÇİN TERZİOĞLU'NUN ZAYIFLAMA SIRRI!
43 yaşındaki ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, kısa sürede gerçekleştirdiği etkileyici kilo kaybıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Terzioğlu geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda 4 hafta içinde 4-5 kilo verdiğini açıklarken, kilo kaybının sırrını "yoğun tempoda çalışmak" ve "sağlıklı beslenme" olarak belirtiyor.
Oyuncu, bu süreçte yemek yemesine rağmen kilo verdiğini vurgulayarak, sağlıklı kilo kaybının mümkün olduğunu gösteriyor.
Terzioğlu yıllar önce verdiği bir röportajda frmunu korumasıyla ilgili olarak "Çok yoğun bir tempoda çalışıyordum. 1 aylık süreçte 4-5 kilo verdim. Aslında yiyerek kilo verdim. Yoğun tempo arasında yememe rağmen eridim…" dedi.
🍏🥑 Kahvaltı:
Yarım fincan yulaf + meyve
Yarım avokado
🌰 Ara Öğün:
Bir avuç badem veya ceviz
🥗 Öğle:
Izgara tavuk/somon + esmer pirinç/bulgur + yeşillikli salata
🍞 Ara Öğün:
Süzme yoğurt + tam tahıllı ekmekle az yağlı peynir
🍲 Akşam:
Fırında sebzeler + mercimek çorbası/yeşil mercimek salatası + ızgara tavuk/hindi
🍹 Ara Öğün (İsteğe Bağlı):
Meyve veya taze sıkılmış meyve suyu