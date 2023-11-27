PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Cayır cayır yağ yakan Burçin Terzioğlu diyeti! 43'lük oyuncu bir deri bir kemik kaldı! "1 aylık süreçte 4-5 kilo verdim..."

Başarılı oyuncu Burçin Terzioğlu, kameralar karşısında sadece oyunculuk becerisiyle değil, aynı zamanda fit ve sağlıklı bir görünüme sahip olmasıyla da dikkat çekiyor. Terzioğlu, imajına büyük bir özen göstererek, kilo alıp verme süreçlerinde nasıl formunu koruduğunu merak eden hayranlarına sıkça ilham kaynağı oluyor. Ünlülerin zayıflama sırları genellikle sağlıklı yaşam tarzı ve disiplinli bir yaklaşımla ilişkilidir, ve bu konuda öne çıkan isimlerden biri de 43 yaşındaki ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu. Terzioğlu'nun fit ve sağlıklı görünümü, sadece yetenekleriyle değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam tercihleriyle de dikkat çekiyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 21:53 Güncelleme 27 Kasım 2023, 21:55

Başarılı oyuncu Burçin Terzioğlu, sadece oyunculuk yetenekleriyle değil, aynı zamanda fit ve sağlıklı bir görünümüyle de büyük ilgi çekiyor. 43 yaşındaki ünlü oyuncu bakın formunu nasıl koruyormuş!

BURÇİN TERZİOĞLU'NUN ZAYIFLAMA SIRRI!

43 yaşındaki ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, kısa sürede gerçekleştirdiği etkileyici kilo kaybıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Terzioğlu geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda 4 hafta içinde 4-5 kilo verdiğini açıklarken, kilo kaybının sırrını "yoğun tempoda çalışmak" ve "sağlıklı beslenme" olarak belirtiyor.

Oyuncu, bu süreçte yemek yemesine rağmen kilo verdiğini vurgulayarak, sağlıklı kilo kaybının mümkün olduğunu gösteriyor.

Terzioğlu yıllar önce verdiği bir röportajda frmunu korumasıyla ilgili olarak "Çok yoğun bir tempoda çalışıyordum. 1 aylık süreçte 4-5 kilo verdim. Aslında yiyerek kilo verdim. Yoğun tempo arasında yememe rağmen eridim…" dedi.

🍏🥑 Kahvaltı:

Yarım fincan yulaf + meyve
Yarım avokado

🌰 Ara Öğün:

Bir avuç badem veya ceviz

🥗 Öğle:

Izgara tavuk/somon + esmer pirinç/bulgur + yeşillikli salata

🍞 Ara Öğün:

Süzme yoğurt + tam tahıllı ekmekle az yağlı peynir

🍲 Akşam:

Fırında sebzeler + mercimek çorbası/yeşil mercimek salatası + ızgara tavuk/hindi

🍹 Ara Öğün (İsteğe Bağlı):

Meyve veya taze sıkılmış meyve suyu

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | Gazze’deki insani arada dördüncü gün! Esir takası için yeni liste duyuruldu: Ateşkes uzatıldı!
Yeni bomba! Murat İde, Esma Bekar ve İYİ Partililerin özel jette alkol aldığı görüntüler sızdırıldı
Başkan Erdoğan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü! Gündem Gazze
SON DAKİKA