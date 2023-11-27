7 günde 7 kilo yağ yaktıran Demet Akalın diyeti! 51 yaşında 36 beden olma sırrı bakın neymiş! Meğer Canan Karatay’ın tavsiyesiyle...

Demet Akalın 'ın geçmişte uyguladığı diyet programı, sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Ünlü şarkıcının sadece bir haftada 7 kilo verdiği söylentileri, merak uyandırdı. İşte ünlü şarkıcının zayıflama yöntemi...

Demet Akalın 'ın doğum sonrası aldığı 31 kiloyu hızla vermek için uyguladığı iddia edilen şok diyet ise oldukça konuşuldu. Bu diyeti sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı, kilo verme sürecini takipçileriyle paylaşıyor.

İŞTE DEMET AKALIN'IN YILLAR ÖNCE AÇIKLADIĞI ZAYIFLAMA SIRRI;

"Migren ağrım ve vertigo hepsi üst üste geldi. 1.5 aydır kortizon tedavisi görüyordum. Herkes kiloma takmış. 100 kilo olayım yeter ki şu ağrılarımdan kurtulayım. Oksijen tedavisine başladım. Daha yeni diyete girdim"