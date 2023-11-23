Tescilli güzel Aybüke Pusat’ın bebek gibi cildinin sırrı! 10 adımda sivilce, siyah nokta, kırışıklık yok oluyor! Güzellik formülü ortaya çıktı

BABAANNESİNİN YÖNTEMİ Cildine esneklik ve canlılık kazandırmak için Aybüke Pusat, babaannesinin yöntemini kullanıyor. Bu yöntemin cildine faydalı olduğunu ve aile geleneği olduğunu vurguluyor.

SODA VE TÜRK KAHVESİ PEELİNGİ Peeling için dışarıdan ürün almak yerine kendi karışımını yapan Pusat, soda ve Türk kahvesiyle hazırladığı karışımın cildini doğal ve yumuşak tuttuğunu belirtiyor. Ayrıca, bu karışımın tüm vücuda da uygulanabileceğini ekliyor.

SAÇ BAKIMINDA ARGAN YAĞI MUCİZESİ Saç bakımında Aybüke Pusat, düşük ısıda saç kurutma ve bigudi kullanma yöntemini tercih ediyor. Ayrıca, üç ayda bir keratin bakımı yaptırarak saçlarına doğal argan yağı ile maske uyguluyor.

Güzel oyuncu bakım sırlarını şu şekilde ifade ediyor; "Cildim çok kuru olduğu için kendimi bildim bileli krem kullanırım. Çocukluktan gelen bir alışkanlık. Annem çok küçükken banyodan sonra krem sürerdi. Hâlâ bu alışkanlığım devam ediyor. Babam da annem de çok bakımlıydı. Tüm bakım alışkanlıklarımı ve tüyolarımı ikisine borçluyum."