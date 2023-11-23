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SON DAKİKA I Çektiği video başına bela oldu: Sosyal medya fenomeni Banu Parlak adliyeye sevk edildi

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, ruhsatlı olduğunu söylediği tabanca ile çektiği videoyu sosyal medyada paylaşması üzerine gözaltına alındı. Parlak'ın evinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ile 9 adet fişek bulundu. Gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Banu Parlak, adliye sevk edildi.

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Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 22:54 Güncelleme 23 Kasım 2023, 11:46
SON DAKİKA I Çektiği video başına bela oldu: Sosyal medya fenomeni Banu Parlak adliyeye sevk edildi

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, ruhsatlı olduğunu iddia ettiği tabanca ile çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaşınca Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak gözaltına alındı

Parlak, soruşturma kapsamında Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Beylikdüzü'ndeki evinde gözaltına alındı.

Parlak'ın evinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ile 9 adet fişek ele geçirildi.

Parlak, çektiği videoda silahın ruhsatlı olduğunu belirtmiş, "Benimde; araba, ev gibi değilde böyle meraklarım var. Ne yapalım yani. Çok bekledim bu günü. Ruhsatlı bu arada kimse bilmesin, kimseyi de silaha özendirmiyorum. Herkesin bir hobisi var arkadaş, her gün deli gibi film izliyorlar değil mi? Mafya babaları havada uçuşuyor. Bizim öyle bir şeyimiz yok yani. Şu an içi bile boş. Seviyoruz" yeni demişti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ


Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Parlak, geceyi nezarethanede geçirdi. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde ifadesi alınan Parlak'ın tehdit aldığı gerekçesiyle silah bulundurduğunu söylediği öğrenildi.

Parlak işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Fenomen Parlak, emniyet çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

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