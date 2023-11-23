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Hazal Kaya kendini ifşaladı! Sirke ve astrolog açıklamasına tepkiler büyüyor! "Allah Ali Atay'a sabır versin..."

'Adını Feriha Koydum' ve 'Aşk-ı Memnu' gibi unutulmaz dizilerle tanınan Hazal Kaya, kendi yaşamından ve kariyerinden ilginç itiraflarda bulundu. Bir televizyon programına konuk olan ünlü oyuncu açıklamalarıyla geceye damga vurdu. Ali Atay ile sürdürdüğü evliliği ve iki çocuğuyla magazin gündeminde sık sık yer alan Kaya'nın sirke ve astrolog açıklamaları duyanları şoke ediyor. İşte ünlü oyuncunun şoke edecek açıklamaları....

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Giriş Tarihi 23 Kasım 2023, 21:20 Güncelleme 23 Kasım 2023, 21:21
Hazal Kaya kendini ifşaladı! Sirke ve astrolog açıklamasına tepkiler büyüyor! Allah Ali Atay’a sabır versin...

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, son olarak katıldığı bir televizyon programında evliliği, çocukları, sirke ve astroloji hakkında şaşırtıcı itiraflarda bulundu. İşte Hazal Kaya'nın şaşırtan açıklamaları...

Hazal Kaya konuk olduğu bir pogramda kendi hayatıyla ilgili dikkat çeken itiraflarda bulundu.

Günlük yaşamında uyguladığı ilginç alışkanlıkları paylaşan oyuncu tercih ettiği yöntemleri detaylı bir şekilde anlattı. Hazal Kaya, itirafında şu sözlere yer verdi;

"ASTROLOĞUMA SORMADAN ADIM ATAMAM"

"Sirkeyle yıkanırım, evi sirkeyle silerim. Adaçayı yakarım. Astroloğuma sormadan imza atmam, adım atmam. Çörek otu yakarım."

MERKÜR RETROSUNDA DOĞUNCA...

Ünlü oyuncu, eşi Ali Atay ile yaşadığı ilginç bir anısını da paylaşarak, "Fiko'nun doğumu Merkür retrosuna denk geldi, o kadar komik ki sancım var, 'Merkür retroda doğan çocuklara ne oluyormuş?' dedim."

"Ali de ne zaman Venüs desem, 'Biliyorsun öyle bir şey yok, gerçek değil' diyor. Bilimsel açıklamalar yapıyor bana..." şeklinde espriyle anlattı.

"ALLAH ALİ ATAY'A SABIR VERSİN"

Hazal Kaya'nın bu itiraflarının ardından birçok kişi "Allah Ali Atay'a sabır versin" ve "Bu ne saçmalık abla?" gibi açıklamalarda bulundu.

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