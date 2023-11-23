Hazal Kaya kendini ifşaladı! Sirke ve astrolog açıklamasına tepkiler büyüyor! "Allah Ali Atay'a sabır versin..."

"ASTROLOĞUMA SORMADAN ADIM ATAMAM" "Sirkeyle yıkanırım, evi sirkeyle silerim. Adaçayı yakarım. Astroloğuma sormadan imza atmam, adım atmam. Çörek otu yakarım."

MERKÜR RETROSUNDA DOĞUNCA... Ünlü oyuncu, eşi Ali Atay ile yaşadığı ilginç bir anısını da paylaşarak, "Fiko'nun doğumu Merkür retrosuna denk geldi, o kadar komik ki sancım var, 'Merkür retroda doğan çocuklara ne oluyormuş?' dedim."

"Ali de ne zaman Venüs desem, 'Biliyorsun öyle bir şey yok, gerçek değil' diyor. Bilimsel açıklamalar yapıyor bana..." şeklinde espriyle anlattı.

"ALLAH ALİ ATAY'A SABIR VERSİN" Hazal Kaya'nın bu itiraflarının ardından birçok kişi "Allah Ali Atay'a sabır versin" ve "Bu ne saçmalık abla?" gibi açıklamalarda bulundu.