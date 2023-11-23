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Dilek Taşı dizinde final gibi ayrılık kararı; Bu veda keyifleri kesinlikle kaçıracak

İlk sezonuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Dilek Taşı dizisi, can sıkacak bir ayrılık haberiyle gündeme geldi. Ünlü ismin 1. sezonla birlikte erken vedası seyirciyi şoke etti. Başka bir ayrılık yaşanıp yaşanmayacağı ise akıllarda yavaş yavaş yer almaya başladı. Peki, hangi ismin bileti kesildi? İşte son gelişmeler haberimizde...

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Giriş Tarihi 23 Kasım 2023, 08:56 Güncelleme 23 Kasım 2023, 08:59
Dilek Taşı dizinde final gibi ayrılık kararı; Bu veda keyifleri kesinlikle kaçıracak

1980'li yılların İstanbul'unda geçen Dilek Taşı dizisi, seyircisini şaşkına çeviren bir ayrılık haberiyle gündemde. Dilek Taşı 11. Bölüm sonrasında yaşananlar, dizi severleri derinden etkiledi.

Dizide Kubilay karakterine hayat veren ünlü oyuncu Savaş Özdemir'in, ani bir kararla Dilek Taşı kadrosundan ayrıldığı iddia ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Tipi karakteri ile izleyicilerin hafızasına kazınan Özdemir, Dilek Taşı'nda Kubilay rolüyle ekranlarda yer almıştı.

Dizinin bir önceki bölümünde Kubilay karakterinin yerine başka bir ismin gösterilmesi, izleyiciler arasında büyük bir merak uyandırdı. Dilek Taşı yapımcılarından oyuncu Savaş Özdemir'den ayrılık iddialarıyla ilgili bir açıklama bekleniyor.

Dilek Taşı'nın geniş oyuncu kadrosundan erken ayrılan Savaş Özdemir'in veda nedeni ve sonraki projeleri merakla beklenirken, dizinin gelecek bölümlerinde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor.

İlk Ayrılık Haberi: Dilek Taşı Dizisi İzleyicilerini Şaşırttı
Dilek Taşı yeni bölümüyle ekranlara gelirken ilk ayrılık haberi seyirciyi derinden etkiledi.

Salih Bademci, Hazal Subaşı, Ozan Dolunay, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı ve Elif Doğan gibi usta isimlerin yer aldığı Dilek Taşı dizisindeki ayrılığı sizin için araştırdık.

1980'ler İstanbul'unda Bir Dram: Dilek Taşı Dizisinde Erken Veda
Dilek Taşı dizisi, 1980'li yılların İstanbul'unda geçen bir dram hikayesine odaklanıyor. Ancak, ünlü bir oyuncunun erken veda etmesiyle kadrodeğişikliği gündeme geldi.

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