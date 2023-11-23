Dilek Taşı dizinde final gibi ayrılık kararı; Bu veda keyifleri kesinlikle kaçıracak

Dizide Kubilay karakterine hayat veren ünlü oyuncu Savaş Özdemir 'in, ani bir kararla Dilek Taşı kadrosundan ayrıldığı iddia ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Tipi karakteri ile izleyicilerin hafızasına kazınan Özdemir, Dilek Taşı'nda Kubilay rolüyle ekranlarda yer almıştı.

Dizinin bir önceki bölümünde Kubilay karakterinin yerine başka bir ismin gösterilmesi, izleyiciler arasında büyük bir merak uyandırdı. Dilek Taşı yapımcılarından oyuncu Savaş Özdemir'den ayrılık iddialarıyla ilgili bir açıklama bekleniyor.