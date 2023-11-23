Tolga Akış'la 1 yıl evli kalmıştı! Zeynep Bastık'tan düğün açıklaması! "Yarın evleniyor olmam..."

Ancak, son günlerde sosyal medyada dolaşan iddialar ortalığı karıştırdı.

Şu sıralar işletmeci sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile mutlu bir ilişki yaşayan Zeynep Bastık magazin dünyasında çıkan evlilik iddiaları ve hatta Roman konseptli bir düğünle evlenecekleri söylentilerine yanıt verdi.

Zeynep Bastık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile iddialara son noktayı koydu.

"Komik ve yalan bir haberin açıklamasını yapacağım. Yarın benim evleniyor olmam. Şişli'de bir düğün salonunda Roman düğünü yapıyor olmamla ilgili tuhaf bir haber dolanıyor" diyerek, çıkan spekülasyonları kesin bir dille reddetti.