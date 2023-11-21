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3 ayda 10 kilo verdiren Dilara Korkmaz diyeti! Miss Turkey 2021 güzeli sırrını açıkladı! Bu sayede 10 yıldır 1 gram bile almıyor

Türkiye'nin güzellik kraliçesi seçilen Dilara Korkmaz güzellik yarışmasına katılmadan önce verdiği 10 kiloyla sık sık gündeme geldi. 3 ay içerisinde 10 kilo verdiğini açıklayan ünlü güzelin kilo verme sırları sık sık gündeme geliyor. Miss Turkey 2021 güzeli olan Korkmaz, sadece güzelliğiyle değil, aynı zamanda fit ve sağlıklı bir görünümüyle de dikkat çekiyor. İşte Dilara Korkmaz'ın zayıflık sırrı...

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 23:48 Güncelleme 21 Kasım 2023, 23:48
3 ayda 10 kilo verdiren Dilara Korkmaz diyeti! Miss Turkey 2021 güzeli sırrını açıkladı! Bu sayede 10 yıldır 1 gram bile almıyor

1.77 boyundaki Dilara Korkmaz fit vücuduyla sık sık gündeme geliyor. Ünlü güzel yıllar önce verdiği bir röportajda zayıflama yöntemini açıklamış! İşte Dilara Korkmaz'ın 10 kilo veme sırrı...

"ZAYIFLIK SIRRINI AÇIKLADI"

Dilara Korkmaz 2021 yılında verdiği röportajda zayıflık sırlarıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu;

"Kişisel olarak çalıştığım bir koçum var. Haftanın beş günü bedenime odaklı çok ağır sporlar yapıyorum. Normal zamanda da ben zaten spor yapıyordum ancak bu süreçte hızlandırdım ve çoğalttım. Spor beni motive ediyor."

"3 ay içinde 10 kilo verdim. 64 kilodan 54 kiloya düştüm. Özel hoca eşliğinde çalıştım."

"16 SAAT AÇ KALIYORUM"

"Nasıl besleniyorum? Öncelikle *İf (Oruç diyeti) yapıyorum "

"Günün 16 saatini aç geçiriyorum. Örneğin akşam 5'te yemek yemeyi kesiyorum sabah 9'a kadar bir şey yemiyorum."

"Sadece arada su içiyorum. Sağlıklı beslenmeyi sevdiğim için kendime tarifler yapıyorum ve protein ağırlık besleniyorum. Gün içerisinde vitaminler alıyorum. Özel bir karışımım yok."

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