3 ayda 10 kilo verdiren Dilara Korkmaz diyeti! Miss Turkey 2021 güzeli sırrını açıkladı! Bu sayede 10 yıldır 1 gram bile almıyor

"ZAYIFLIK SIRRINI AÇIKLADI"

Dilara Korkmaz 2021 yılında verdiği röportajda zayıflık sırlarıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu;

"Kişisel olarak çalıştığım bir koçum var. Haftanın beş günü bedenime odaklı çok ağır sporlar yapıyorum. Normal zamanda da ben zaten spor yapıyordum ancak bu süreçte hızlandırdım ve çoğalttım. Spor beni motive ediyor."