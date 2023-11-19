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Tasını tarağını toplayıp gönderdiler! Yargı dizisinde seyirciyi ayağa kaldıran veda kararı

Pazar akşamları ekranlara gelen ve izleyicisi tarafından takip edilen Yargı dizisi, son bölümüyle herkesi şaşırttı. Dizinin kulislerinden sızan bilgilere göre, başrol karakterinin üstünü çat diye çizildiği iddiası, izleyicileri adeta ekran başına kilitlemiş durumda. Dizinin son bölümü, beklenmedik gelişmelerle dolu olmasıyla birlikte, ayrılık iddialarıyla da anılmaya başlandı.

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Giriş Tarihi 19 Kasım 2023, 23:41 Güncelleme 19 Kasım 2023, 23:41
Tasını tarağını toplayıp gönderdiler! Yargı dizisinde seyirciyi ayağa kaldıran veda kararı

Pazar akşamları Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşan Yargı dizisi, son bölümünde beklenmedik bir ayrılıkla gündeme geldi. Başrollerini ünlü oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı dizi, izleyicileri adeta şok etti.

O İSİM DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in paylaştığı 'Yargı' dizisinin sevilen karakterlerinden 'Dilek'i canlandıran Seda Türkmen'in diziden ayrılma kararı aldığı söyleniyor.Türkmen'in yeni projesi 'Sandık Kokusu' adlı dizi olacağı ileri sürülüyor.

YARGI 72. BÖLÜM ÖZETİ

Ceylin'in Mercan için yapabileceklerinin herhangi bir sınırı olmayışı herkesi ürkütmektedir. Nil'i her defasında bir şekilde karşı tarafta bulan Yekta; bu sorunu artık kökünden çözmenin peşine düşer. Önce Çınar'ın sonra dedesinin radarına düşen Defne'yi hiç öngöremeyeceği bir yolculuk beklemektedir.

Geçmişte yürüdüğü yolları yeniden yürüyen Ceylin; Engin, Zafer, İnci gibi artık hayatta olmayanları da hatırlayacak; Yekta'nın eski, karanlık tarafıyla burun buruna gelecektir.

Öte yandan emniyeti sarsan yeni ölümlü vaka ise herkesin gündemine bomba gibi düşer. Can'ın ölümü Kadir'in kararlılığının ve acımasızlığının ne denli büyük olduğunu göstermiş; Yekta, Osman ve Çınar'ı iyiden iyiye ürkütmüştür.

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