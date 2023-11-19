Tasını tarağını toplayıp gönderdiler! Yargı dizisinde seyirciyi ayağa kaldıran veda kararı

Pazar akşamları Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşan Yargı dizisi, son bölümünde beklenmedik bir ayrılıkla gündeme geldi. Başrollerini ünlü oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu 'nun paylaştığı dizi, izleyicileri adeta şok etti.

O İSİM DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in paylaştığı 'Yargı' dizisinin sevilen karakterlerinden 'Dilek'i canlandıran Seda Türkmen'in diziden ayrılma kararı aldığı söyleniyor.Türkmen'in yeni projesi 'Sandık Kokusu' adlı dizi olacağı ileri sürülüyor.

YARGI 72. BÖLÜM ÖZETİ

Ceylin'in Mercan için yapabileceklerinin herhangi bir sınırı olmayışı herkesi ürkütmektedir. Nil'i her defasında bir şekilde karşı tarafta bulan Yekta; bu sorunu artık kökünden çözmenin peşine düşer. Önce Çınar'ın sonra dedesinin radarına düşen Defne'yi hiç öngöremeyeceği bir yolculuk beklemektedir.